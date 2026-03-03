Τροχαίο στη Συγγρού: Κατέληξε ο 40χρονος μοτοσικλετιστής που είχε χτυπηθεί από ΙΧ

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού το απόγευμα της προηγούμενης Τρίτης (24/2), καθώς ο 40χρονος οδηγός της μηχανής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν εδώ και έξι ημέρες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, δίνοντας μάχη να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματα που υπέστη μετά τη σύγκρουση με ΙΧ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά υπέκυψε.

Πώς έγινε το τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού

Το αυτοκίνητο και η μηχανή κινούνταν επί της Συγγρού, όταν ο μοτοσικλετιστής επιχείρησε να συνεχίσει ευθεία και το ΙΧ έστριψε δεξιά προς τη Λάμπρου Κατσώνη.

Τότε σημειώθηκε σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να εκσφενδονιστεί και να πέσει πάνω σε κολόνα. Η μοτοσικλέτα κατέληξε λίγα μέτρα μακριά, στον παράδρομο της Συγγρού.

Πηγή: ieidiseis.gr