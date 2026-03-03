Κουφοντίνας: Πώς στρατολογήθηκε στη 17Ν - Ο Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ και η δολοφονία Μπακογιάννη

Για πρώτη φορά, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, σπάει τη σιωπή του μέσα από τη φυλακή μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΪ.

Ο «φαρμακοχέρης» ή «Λουκάς», εξήγησε στον «Φάκελο 17Ν» πότε πήρε την απόφαση να στρατολογηθεί στην οργάνωση.

Μιλώντας στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο Φώτης Παπαγεωργίου πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, αποκάλυψε ότι το όνομα του Κουφοντίνα είχε κινήσει τις υποψίες των διωκτικών αρχών, ήδη από το 1985, όταν είχε τοποθετήσει βόμβα μαζί με μια άλλη γυναίκα, σε υποκατάστημα της τράπεζας Citybank.

Όταν ο Κουφοντίνας ταυτοποιήθηκε, η ΕΛ.ΑΣ τηλεφώνησε στην οικογένειά του, ζητώντας τους να τον ειδοποιήσουν να περάσει από την Ασφάλεια. Εκείνος, όμως, είχε ήδη εξαφανιστεί.

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