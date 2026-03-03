Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο - Προληπτικό μέτρο της Ελλάδας

Στην Κάρπαθο αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες συστοιχία Patriot, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για προληπτικό μέτρο που λαμβάνει η Ελλάδα λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και έχει θέσει όλη την περιοχή σε συναγερμό.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η απόφαση πάρθηκε την στιγμή που ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ταξιδεύει προς τον Κύπρο, μετά την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου για τα drones που αναχαιτίστηκαν στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Οι δύο ελληνικές φρεγάτες, «Κίμων» και «Ψαρά» αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο, το πρωί της Τετάρτης, συνοδεία πλοίων του λιμενικού,

Στην Κύπρο βρίσκονται ήδη 2 ζεύγη F-16.