Κολωνός: Βίαια χτυπήματα και κίρρωση πίσω από τον θάνατο της 31χρονης - Γιατί θεώρησαν ότι ήταν έγκυος

Βίαια χτυπήματα, σε συνδυασμό με κίρρωση ήπατος φέρεται να προκάλεσαν τον θάνατο της 31 ετών γυναίκας στον Κολωνό, σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε το άψυχο σώμα.

Όπως διαπιστώθηκε η άτυχη γυναίκα δεν ήταν έγκυος, άλλα είχε παθολογική συσσώρευση υγρού στην κοιλιά λόγω του προχωρημένου σταδίου της νόσου από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ειδικές εξετάσεις αναμένεται να πιστοποιήσουν αν ο θάνατος προκλήθηκε αποκλειστικά από τα χτυπήματα ή αν αυτά επιτάχυναν συμπτώματα της κίρρωσης τα οποία με τη σειρά τους επέφεραν το μοιραίο αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και αυτή την ώρα, ο 38χρονος σύντροφος της που έχει συλληφθεί από τις αρχές, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα έπεσε από τις σκάλες.

Σε βάρος του ασκήθηκε τη Δευτέρα από τον Εισαγγελέα ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και της διακεκριμένης περίπτωσης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, καθώς και για το πλημμέλημα της παράνομης προμήθειας και κατοχής απαγορευμένων ουσιών.

Δεν αποκλείεται σε περίπτωση που υπάρχουν ξεκάθαρα ιατροδικαστικά ευρήματα, η κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, να μετατραπεί σε θανατηφόρο σωματική βλάβη.

Η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαίωσε ότι το θύμα έφερε πλήθος από αιματώματα, εκχυμώσεις και κακώσεις σε όλο το σώμα.

Από την πρώτη στιγμή, ο ιατροδικαστής είχε διαπιστώσει κατά την μακροσκοπική τραύματα τα οποία δεν παρέπεμπαν σε πτώση, τοποθετώντας τα χρονικά την ημέρα του θανάτου. Γείτονες και συγγενείς, με καταθέσεις τους στις αρχές, φέρεται να κάνουν λόγο για συστηματική κακοποίησή της 31 ετών γυναίκας.

Παράλληλα σημειώνουν ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα αλκοολισμού (κυρίως ούζο), το οποίο προκάλεσε σε βάθος χρόνου την κίρρωση.

Κακοποιητική συμπεριφορά

"Έφυγα από το σπίτι για δουλειά. Την έπαιρνα τηλέφωνα και δεν απαντούσα. Ανησύχησα και γύρισα για να δω αν είναι καλά", είπε στους αστυνομικούς ο 38χρονος διανομέας, που υποστηρίζει ότι βρήκε την σύντροφο του σε μία λίμνη αίματος. Η 31χρονη, ήταν η τρίτη γυναίκα που φέρεται να κακοποιούσε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η πρώτη σύζυγος του μάλιστα, τον είχε χωρίσει λόγω των βίαιων συμπεριφορών του, χωρίς όμως να υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Τον κακοποιητικό χαρακτήρα του 38χρονου, επιβεβαίωσε με κατάθεση του στους αστυνομικούς και ο αδερφός του ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά.

Πηγή: thetoc.gr