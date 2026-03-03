Σούδα: Συναγερμός στην ΕΥΠ για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν – Ο «τουρίστας» και η «σύμπτωση» με το ξενοδοχείο

Αρνείται την εμπλοκή του σε κατασκοπευτικές ενέργειες στη Σούδα ο 36χρονος Γεωργιανός, Αζερικής καταγωγής, ο οποίος προσήχθη λίγο πριν φύγει από την Ελλάδα αεροπορικώς μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ieidiseis, υποστήριξε ότι είναι ένας απλός τουρίστας: «Δεν καταλαβαίνω γιατί με πιάσατε. Δεν έχω κάνει τίποτα. Εγώ πήγα στην Κρήτη για τουρισμό».

Η ΕΥΠ εκτιμά ότι ο 36χρονος επικοινωνούσε μέσω ειδικής εφαρμογής κρυπτογράφησης με πρόσωπα που βρίσκονται στο Ιράν. Το γεγονός ότι αποπειράθηκε να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Αζέρο που είχε συλληφθεί για κατασκοπεία το καλοκαίρι στη Σούδα, γέννησε πολλά ερωτήματα στις ελληνικές Αρχές που πλέον ερευνούν κατά πόσο ο Γεωργιανός και ο Αζέρος είχαν τις ίδιες επαφές εκτός Ελλάδος.

Κατά πληροφορίες στο κινητό τηλέφωνο του Γεωργιανού εντοπίστηκαν φωτογραφίες από τον ναύσταθμο στη Σούδα. Αυτό που δεν έχει διαλευκανθεί είναι τι υλικό θα μπορούσε να έχει στείλει στο «σύνδεσμό» του εκτός Ελλάδας κατά την παραμονή του σε ξενοδοχείο στα Χανιά.

Προχθές ταξίδεψε από τα Χανιά στην Αθήνα και χθες μετέβη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου και προσήχθη. Το κλιμάκιο της ΕΥΠ που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του είχε γίνει εδώ και αρκετό καιρό η σκιά του. Βασικός στόχος ήταν να διαπιστωθεί εάν θα συναντήσει κάποιον. Η επέμβαση για την ακινητοποίησή του έγινε υπό το φόβο ότι θα έφευγε από τη χώρα μας.

Ο 36χρονος έφτασε στην Ελλάδα αεροπορικώς από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας στις 3 Φεβρουαρίου, πριν από ακριβώς ένα μήνα. Από την Αθήνα ταξίδεψε στα Χανιά και εγκαταστάθηκε σε ξενοδοχείο κοντά στη βάση της Σούδας. Συγκεκριμένα διέμεινε σε ξενοδοχείο από τις 10 έως τις 15 Φεβρουαρίου. Στις 16 Φεβρουαρίου αποπειράθηκε να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο όπου διέμενε το καλοκαίρι Αζέρος που συνελήφθη για κατασκοπεία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατάφερε να διαμείνει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο γιατί δεν βρήκε δωμάτιο. Πρόκειται για τουριστική εγκατάσταση με την καλύτερη οπτική επαφή με τον κόλπο της Σούδας.

Η σύλληψη του καλοκαιριού

Τον περασμένο Ιούνιο είχε συλληφθεί 26χρονος Αζέρος για κακουργηματική κατασκοπεία. Ο νεαρός είχε νοικιάσει δωμάτιο ξενοδοχείου με θέα τον κόλπο της Σούδας. Όταν εντόπιζε κίνηση πολεμικού πλοίου να μπαίνει ή να βγαίνει από το ναύσταθμο τραβούσε φωτογραφίες. Στη συνέχεια περνούσε το υλικό από τη φωτογραφική μηχανή σε κάρτα μνήμης και από εκεί σε φορητό υπολογιστή. Κρυπτογραφούσε τα αρχεία και τα έστελνε σε άγνωστο παραλήπτη.

Μία ημέρα πριν τη σύλληψη του 26χρονου είχε συλληφθεί στην Κύπρο 44χρονος από το Αζερμπαϊτζάν για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν. Ο 44χρονος χρησιμοποιούσε το ίδιο λογισμικό κρυπτογράφησης με τον 26χρονο και κατέγραφε τις κινήσεις των πολεμικών μέσων στη βρετανική βάση της Λεμεσού.

Η εγρήγορση και η επιφυλακή της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΥΠ στις περιοχές όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις έχει ενταθεί σημαντικά εδώ και καιρό. Τον περασμένο Ιούνιο είχε μπει ξανά στο μικροσκόπιο ένας 59χρονος Γεωργιανός, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, υπήρχαν φόβοι τότε για τυχόν σχέδιο δολιοφθοράς ή επίθεσης σε μία περιοχή που θεωρείται στρατηγικό σημείο και στρατηγικός κόμβος. Όταν είχε γίνει η σύλληψη του 59χρονου (ελαιοχρωματιστή στο επάγγελμα), δεν είχε γίνει σαφές από ποια χώρα ήταν ο «στρατολογητής» του.

Πηγή: ieidiseis.gr