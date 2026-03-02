Προσαγωγή Γεωργιανού για κατασκοπεία στη Σούδα - Εξετάζεται από την ΕΥΠ

Μία προσαγωγή Γεωργιανού στην Αθήνα και άλλη μία στη Σούδα.

Η ΕΥΠ προσήγαγε έναν Γεωργιανό στην Αθήνα καθώς υπάρχουν ενδείξεις για κατασκοπευτική δράση στη βάση της Σούδας.

Ο ύποπτος εξετάζεται αυτή την ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της ΕΥΠ του κατασχέσανε ψηφιακό υλικό και ψάχνουν πού το έστελνε. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχει προσαχθεί στη Σούδα ένας ακόμη άνδρας που φωτογράφιζε μέσα από καράβι, την κίνηση πλοίων στη Σούδα.

Όπως έγραφε νωρίτερα το ethnos.gr, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και οι ελληνικές Αρχές Ασφαλείας, στον απόηχο της κλιμακούμενης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, με τις υπηρεσίες να ενεργοποιούν σχέδια πρόληψης και ενισχυμένης επιτήρησης για την αποτροπή πιθανών απειλών εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει σημάνει «κόκκινος συναγερμός» σε επίπεδο πληροφοριών, ενώ έχουν ήδη ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε στόχους που σχετίζονται με ισραηλινά και αμερικανικά συμφέροντα στην Ελλάδα, οι οποίοι αξιολογούνται διαχρονικά ως υψηλής προτεραιότητας σε περιόδους διεθνούς έντασης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενεργοποιήσει εκτεταμένα δίκτυα συλλογής πληροφοριών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών κινδύνων.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε στενή παρακολούθηση άτομα που έχουν ήδη χαρτογραφηθεί από τις αρχές ως πρόσωπα ενδιαφέροντος, λόγω ύποπτων επικοινωνιών ή διασυνδέσεων με χώρες όπως το Ιράν, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως στην ανάλυση πληροφοριών, στις μετακινήσεις και στις επαφές συγκεκριμένων προσώπων.

Καθοριστικό ρόλο έχει αναλάβει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών όχι μόνο με ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και με τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Παράλληλα, υπάρχει καθημερινός συντονισμός με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με ιδιαίτερη έμφαση στα κλειστά κέντρα ελεγχόμενης διαμονής μεταναστών.

Πηγή: ethnos.gr