Ρούτσι για Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα Τέμπη: «Δεν ήθελε να περιμένει, την παρακαλούσα να μιλήσει»

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων δεν ήταν στη λίστα των ομιλητών και της πρότεινε να την καλέσει στο βήμα αμέσως μετά την ομιλία του.

Τίποτα δεν σκίασε το βασικό μήνυμα των συγκεντρώσεων της 28ης Φεβρουαρίου για την τρίτη επέτειο των Τεμπών –το αίτημα για δικαιοσύνη–, ωστόσο η απουσία της Μαρίας Καρυστιανού από το βήμα στο Σύνταγμα άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων και αντικρουόμενων αφηγήσεων μεταξύ συγγενών θυμάτων για το τι ακριβώς συνέβη την ημέρα της κινητοποίησης.

Η Μαρία Καρυστιανού, η οποία μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, είχε προετοιμάσει ομιλία. Η ίδια, ωστόσο, κατήγγειλε ότι δεν υπήρξε διάθεση από την πλευρά της οργανωτικής επιτροπής να της δοθεί χρόνος. Στον αντίποδα, διαφορετική εικόνα μετέφεραν δύο συγγενείς θυμάτων, ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγελής, οι οποίοι μίλησαν την Κυριακή (01.03.2026) στο Mega, περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες –όπως υποστήριξαν– η κ. Καρυστιανού τελικά αποχώρησε.

Ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε ότι παρότρυνε την Μαρία Καρυστιανού να παραμείνει και ανέβει στο βήμα. «Την παρακαλούσα να κάτσει να μιλήσει. Και εκείνη δεν ήθελε, ήθελε να φύγει. Αυτό είναι όλο. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και η ίδια. Δηλαδή, όλο αυτό που βγήκε, δεν ξέρω πώς το βγάλανε και γιατί το βγάλανε, αλλά αυτό που της έλεγα εκείνη τη στιγμή: ‘’Μαρία σε παρακαλώ μην φύγεις, ήρθες που ήρθες, κάτσε να μιλήσεις’’. ‘’Όχι’’ λέει, ‘’δεν μπορώ άλλο φεύγω’’. Απλώς δεν ήθελε άλλο να κάτσει. Αυτό, τίποτα άλλο» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε πως η Μαρία Καρυστιανού δεν ήταν στη λίστα των ομιλητών και της πρότεινε να την καλέσει στο βήμα αμέσως μετά την ομιλία του. Όπως περιέγραψε, όταν πλησίαζε να ολοκληρώσει, δεν την είδε στον χώρο.« Όταν λοιπόν πήγα και τη χαιρέτησα, της είπα ότι επειδή δεν είστε στη λίστα, όταν ανέβω να μιλήσω, μόλις τελειώσω, θα σε καλέσω εγώ στο βήμα. Και μου λέει εντάξει. Όταν πλησίαζε να τελειώσει η ομιλία μου, κοίταξα προς τα εκεί που ήτανε και δεν την είδα πουθενά. Τέλος πάντων τέλειωσα την ομιλία μου, κατέβηκα και ρώτησα εδώ και τον Πάνο και τους άλλους ‘’πού είναι ρε παιδιά η κυρία Καρυστιανού;’’ Έφυγε. Γιατί έφυγε; Κουράστηκε» σημείωσε.

Πηγή: newsit.gr