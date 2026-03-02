Τους επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα ενώ έτρωγαν στο κέντρο της Λάρισας! – Πρωτοφανές περιστατικό οπαδικής βίας

Στόχος επίθεσης ομάδας ατόμων έγιναν τέσσερις άντρες το βράδυ της Κυριακής σε κατάστημα εστίασης στη Λάρισα.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr τα θύματα είχαν καθίσει για φαγητό σε κατάστημα εστίασης επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες που έχει συλλέξει και η Ελληνική Αστυνομία, φέρεται να φορούσαν διακριτικά ποδοσφαιρικής ομάδας των Αθηνών, ενώ ήταν διερχόμενοι με τελικό προορισμό τον τόπο διαμονής τους στη Βόρεια Ελλάδα.

Γύρω στις 21.30, δέχθηκαν επίθεση με πέτρες και ξύλα (φωτό επάνω από το σημείο της επίθεσης) από ομάδα περίπου 8 ατόμων. Θεατές του άγριου σκηνικού ειδοποίησαν την αστυνομία. Ωστόσο, μέχρι να φθάσει στο σημείο το συμβάν είχε λήξει. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για το συμβάν.