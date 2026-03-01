Αγρίνιο: Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή – Νεκρή εντοπίστηκε η γυναίκα που αγνοούνταν

Από το Σάββατο 28.02.2026, βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες στην Αγία Παρασκευή (Ζελίχοβο) Αγρινίου για μια γυναίκα περίπου 60 ετών που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε φύγει από το σπίτι της και ο σύζυγός της δήλωσε την εξαφάνισή της, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.
Στις έρευνες συμμετείχε επίσης ομάδα της ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδας.
Μετά από πολλές ώρες αναζητήσεων, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ρέμα της περιοχής από μέλη της ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδας. Ήταν μητέρα δύο παιδιών.
Τα ακριβή αίτια θανάτου της θα καθοριστούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.
Πηγή: newsit.gr