Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε σχεδόν με 200 χλμ στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας

Αστυνομικοί της Τροχαίας συνέλαβαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/2) έναν 22χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο νεαρός κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Στην προσπάθεια του να διαφύγει, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ενώ πραγματοποίησε αντικανονική αναστροφή.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βεβαιώθηκαν σχετικές τροχονομικές παραβάσεις, ενώ σημειώνεται ότι ο 22χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ethnos.gr