Ποιες κινήσεις κάνει η Αθήνα μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με ανησυχία παρακολουθεί η Αθήνα όσα λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή. Χθες πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου και ήδη είναι σε εξέλιξη μία σειρά κινήσεων. Μένει βέβαια να φανεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Σε δήλωσή του μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σημείωσε μεταξύ άλλων πω «η Ελληνική Κυβέρνηση παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή». Προσθεσε ακόμα πως «βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μία κοινή γραμμή».

Να επισημανθεί πως σε αυτή τη συγκυρία προτεραιότητα και βασικό μέλημα είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Ήδη λειτουργούν στις διπλωματικές αποστολές τηλεφωνικές γραμμές έτσι ώστε να μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες, ενώ εάν απαιτηθεί, το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για οποιαδήποτε εκκένωση της περιοχής.

Το υπουργείο Ναυτιλίας σε επαφή με πλοία

Παράλληλα το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία τα οποία πλέουν στον Περσικό Κόλπο και φέρουν ελληνική σημαία και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος και κατόπιν διασταυρωμένων πληροφοριών οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) και το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν εκπέμπουν μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται κλειστά μέχρι νεωτέρας. Με βάση πληροφορίες που υπήρχαν χθες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος απέστειλε νεότερη ενημέρωση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα σχετικά με τις εξελίξεις, ενώ ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί την κατάσταση, με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των πληρωμάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Όσον αφορά στη Σούδα, πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέφεραν χθες πως λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις, ενώ το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά. Πληροφορίες που υπήρχαν έλεγαν πως η εγκατάσταση ήταν κλειστή στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ασφαλείας για το μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Μπαράζ επαφών

Οι εξελίξεις στην περιοχή βρέθηκαν χθες στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστουδλίδη. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι καθώς και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊχάν, με τους οποίους συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα. Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εξωτερικών είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Να επισημανθεί πως η ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας δήλωσε ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση μέσω βιντεοσύνδεσης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ σήμερα.

Ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Το υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή. Αυτό που επισημαίνεται είναι πως οι Έλληνες πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενεία, ενώ εφόσον απαιτηθεί θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού.

Να σημειωθεί πως ενεργοποιήθηκε η τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 210 3681730, +30 210 3681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο οικονομικός αντίκτυπος

Δύσκολο είναι να γίνουν με ακρίβεια υπολογισμοί για τον αντίκτυπο που θα έχουν στην παγκόσμια οικονομία - και κατ/ επέκταση και στην ελληνική οικονομία - τα όσα λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν παράγει κοντά στα 3,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 4% της παγκόσμιας παραγωγής.

Ωστόσο λόγω της γεωστρατηγικής του θέσης μπορεί να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ μέσω των οποίων περνά το πετρέλαιο των Χωρών του Κόλπου προς τις αμερικανικές, ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές. Είναι χαρακτηριστικό πως 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα περνούν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε περίπτωση που υπάρξει ένας παρατεταμένος περιορισμός της ναυσιπλοΐας θα μπορούσε να προκαλέσει σοκ προσφοράς με εκρηκτικές συνέπειες για τις τιμές λένε οι αναλυτές. Να σημειωθεί πως ο OPEC+ θα εξετάσει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης αύξησης της προσφοράς όταν τα βασικά μέλη του συναντηθούν σήμερα.

Μία σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι πως μία απότομη και παρατεταμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα είχε αντίκτυπο στον πληθωρισμό. Μία πρώτη εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου θα έχουμε το βράδυ, όταν θα ανοίξουν οι συναλλαγές των futures του Brent.

Για παράδειγμα μια διατηρήσιμη άνοδος της τιμής του Brent στα 100 δολάρια ανά βαρέλι θα μπορούσε να προσθέσει μεταξύ 0,6% και 0,7% στον παγκόσμιο πληθωρισμό, σύμφωνα με αναλυτές της Capital Economics.

Πηγή: Ethnos.gr