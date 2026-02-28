Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος μαζί με τη μητέρα του

Ως ώρας, όπως όλα δείχνουν, σε ασήμαντη αφορμή οφείλεται το βίαιο περιστατικό με θύμα τον 17χρονο και έναν 19χρονο τραυματία.
Σύμφωνα με πληροφορίες όλα ξεκίνησαν από μια φερόμενη ζημιά σε μοτοσικλέτα. Ο νεαρός που κατηγορείται για την επίθεση φέρεται να συναντήθηκε με 19χρονο φίλο του 17χρόνου, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Μαζί τους βρίσκονταν ακόμη τρεις νεαροί.
Το χρονικό της τραγωδίας
Η παρέα επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε σε απομονωμένο σημείο που συνδέει την Περιφερειακή Οδό Λουτρακίου με την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου. Εκεί η λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα μετατράπηκε σε βίαιη σύγκρουση.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο που είχε πάνω του και επιτέθηκε αρχικά στον 19χρονο, τραυματίζοντας τον επανειλημμένα στη δεξιά πλευρά του κορμού. Στην προσπάθεια των υπολοίπων να τον αφοπλίσουν, ο 17χρονος δέχθηκε πλήγμα στο αριστερό μέρος του θώρακα ενώ ακόμη ένας νεαρός τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.
Μετά την επίθεση ο δράστης τράπηκε σε φυγή ενώ δύο από τους νεαρούς μετέφεραν τον 19χρονο στο γενικό νοσοκομείο Κορίνθου. Ο 17χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα από τον αδελφό του πεσμένος στο δρόμο που οδηγεί προς τη Μονή. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της αιματηρής συμπλοκής.
Πηγή: ethnos.gr