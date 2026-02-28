Τρία χρόνια από τα Τέμπη: 40.000 άνθρωποι στο Σύνταγμα, μικροεπεισόδια σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Μαθητές, φοιτητές, οικογένειες και ηλικιωμένοι βγήκαν σήμερα στους δρόμους στην Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας για να στείλουν το μήνυμα ότι η τραγωδία στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί και να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων. Αμέσως μετά τη λήξη της πορείας, ξέσπασαν επεισόδια, τα οποία όμως δεν πήραν μεγάλη διάσταση.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, τα οποία επίσης εκτονώθηκαν γρήγορα.



Η ελληνική αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 40.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, πολλοί εκ των οποίων άφησαν ένα λουλούδι δίπλα τα ονόματα των θυμάτων που είναι γραμμένα με κόκκινη μπογιά μπροστά από τη Βουλή.

Φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πλακάτ, οι πολίτες ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη, απαίτησαν ασφαλέστερα τρένα και έδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους στους συγγενείς των θυμάτων.

H ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 174 προσαγωγές, εκ των οποίων 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας άνδρας στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο και εντοπίστηκε να κινείται στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους.

Το παρών στη διαδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Εκεί ήταν και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία ωστόσο φέτος δεν απηύθυνε ομιλία.

H κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας έχει πλέον αποκατασταθεί ενώ παράλληλα άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο».

«Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εδώ»

«Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εδώ, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τους γονείς που είναι εδώ, δηλαδή μας είναι πάρα πολύ δύσκολο» είπε στην κάμερα του CNN Greece μια γυναίκα που βρέθηκε στην μεγάλη διαδήλωση.

Και συνεχίζει: «Εγώ σκέφτομαι ότι όχι μόνο έχασαν τα παιδιά τους αλλά και με τι φρικτό τρόπο έγινε αυτό».

Μια άλλη γυναίκα, ανέφερε ότι ξαναβγήκε στους δρόμους για ασφαλείς συγκοινωνίες:

«Ξαναβγαίνουμε στους δρόμους για να απαιτήσουμε συγκοινωνίες που να λειτουργούν με ασφάλεια».

Μια άλλη νεαρή κοπέλα αναφέρθηκε στον Γολγοθά που περνούν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν όλο αυτό που έχει γίνει. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τους ανθρώπους τους» κατέληξε το νεαρό κορίτσι.

Πηγή: cnn.gr