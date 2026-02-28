Ένταση και επεισόδια μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη στο Σύνταγμα (vids)

Επεισόδια και μεγάλη ένταση αυτή την ώρα στο Σύνταγμα με τη λήξη του συλλαλητηρίου

Ένταση σημειώθηκε στο Σύνταγμα, μετά το τέλος του συλλαλητηρίου. Δείτε τα πλάνα στα παρακάτω βίντεο...