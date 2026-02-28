Τέμπη: Πάνω από 60 «προληπτικές προσαγωγές» από την ΕΛΑΣ

Ο κόσμος στους δρόμους, απαιτώντας Δικαιοσύνη για τους 57 νεκρούς τρία χρόνια μετά την τραγωδία - Προχωρά σε προληπτικές προσαγωγές η ΕΛΑΣ

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην ιστορία της χώρας και τον θάνατο 57 ανθρώπων, νέων στη συντριπτική τους πλειοψηφία, στα Τέμπη. Χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και δεκάδων άλλων πόλεων σε όλη την χώρα για να τιμήσουν τα θύματα, να στηρίξουν αυτούς που επέζησαν κουβαλώντας τραύματα και να απαιτήσουν - για ακόμη μία φορά - την απονομή δικαιοσύνης στη δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου, στη Λάρισα.

Η ΕΛΑΣ μιλά για 8.000 κόσμο στο κέντρο της Αθήνας αλλά οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αρκετά περισσότερο, ενώ ήδη έχουν γίνει περισσότερες από 60 «προληπτικές προσαγωγές».