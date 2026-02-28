Λόρα: Πώς βρέθηκε σε δομή στο Βερολίνο και γιατί ζήτησε να καλέσουν τη μητέρα της

Με ψεύτικα στοιχεία η 16χρονη - Τι είπαν από τη δομή και γιατί δεν επέτρεψαν στη μητέρα να μιλήσει μαζί της.

Επίλογος σε ένα σίριαλ με πολλή αγωνία και αρκετά επεισόδια μπήκε χθες, Πέμπτη, με την επιβεβαίωση ότι η Λόρα βρίσκεται στη Γερμανία και είναι καλά στην υγεία της.

Η 16χρονη, η οποία είχε φύγει οικειοθελώς από την Πάτρα και επέλεγε να μην δίνει σημεία ζωής παρά την αναζήτησή της από τους γονείς της, εμφανίστηκε αυτοβούλως σε δομή στο Βερολίνο και φέρεται η ίδια να ζήτησε από τους υπεύθυνους να καλέσουν τη μητέρα της, όπως τουλάχιστον είπε στο Mega και την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος.

«Το σημαντικότερο όλων είναι ότι το παιδί είναι εν ζωή, είναι ασφαλές και είναι καλά. Βρίσκεται σε δομή στο Βερολίνο, όπου έχει μεταβεί από χθες από μόνο του. Στις 16:50 η μητέρα της Λόρας δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τους αρμόδιους της δομής, στην οποία μεταφέρθηκε η Λόρα, και της γνωστοποίησαν ότι το παιδί έχει βρεθεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Εικάζω ότι η ίδια η Λόρα ζήτησε από τους αρμόδιους στη δομή να καλέσουν τη μητέρα της και να της πουν ότι είναι εκεί. Και αυτό το εικάζω γιατί η μητέρα ενημερώθηκε πρώτα από τη δομή και μετά ενημερώθηκε η γερμανική αστυνομία από τη δομή», τόνισε αρχικά ο κ. Μπενετάτος.

«Εμφανίστηκε με ψεύτικα στοιχεία»

«Είπαν, επίσης, από τη δομή στη μητέρα, ότι κατάλαβαν πως πρόκειται για τη Λόρα έπειτα από κουβέντα που είχαν μαζί της, επειδή η Λόρα εμφανίστηκε με ψευτικά στοιχεία όταν παρουσιάστηκε στη δομή. Στη συνέχεια, η μητέρα επικοινώνησε με τον πατέρα, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ, ήταν πάντα εκεί, είναι εδώ και 20 μέρες περίπου εκεί, δεν έχει γυρίσει στην Ελλάδα, και τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις. Όταν η μητέρα ζήτησε από τους αρμόδιους υπαλλήλους στη δομή να μιλήσει με το παιδί, της το απέκλεισαν και της είπαν ότι 'για να μπορέσετε να μιλήσετε με το παιδί σας, είτε ο σύζυγος είτε και οι δύο, θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί από τους παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς' και έπειτα να δουν εάν θα την αφήσουν να μιλήσει με τους γονείς της».

Κλείνοντας, ο κ. Μπενετάτος μίλησε και για τις συνθήκες διαβίωσης της 16χρονης όλο αυτό το διάστημα λέγοντας πως ζούσε σε σπίτι, έχοντας όμως δώσει ψεύτικα στοιχεία.

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο δικηγόρος της οικογένειας αναφορικά με το πού έμενε όλον αυτόν τον καιρό η Λόρα στη Γερμανία, «είναι σίγουρο ότι το παιδί, επειδή έχουν περάσει 50 μέρες, έμενε σε κάποιο σπίτι. Σε πλατεία δεν έμενε, σε πεζοδρόμιο δεν έμενε, σε παγκάκι δεν έμενε. Εμείς μάθαμε ότι είχε δώσει ψευτικά στοιχεία ακόμη και στο σπίτι που διέμενε. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν με έναν άνθρωπο ή με πολλούς, πού διέμενε, πόσο μεγάλο ήταν το σπίτι, αν ήταν Airbnb, αν ήταν νοικιασμένο κανονικά, αν ήταν χρόνια μίσθωση».

Πηγή: ethnos.gr