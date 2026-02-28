Bild για τους «200 της Καισαριανής»: Ποιος έδωσε τη διαταγή για την εκτέλεση - Αποφυλακίστηκε μετά από μόλις τρία χρόνια

«Θα δώσω στην ελληνική κυβέρνηση όσα στοιχεία διαθέτω για τις εκτελέσεις στην Καισαριανή» λέει Γερμανός εισαγγελέας στην Bild.

Ένα συγκλονιστικό αφιέρωμα για τις ιστορικές φωτογραφίες της Καισαριανής με τους ήρωες, πατριώτες, κομμουνιστές που πήγαν αγέρωχοι στον θάνατο φιλοξενεί η γερμανική εφημερίδα Bild.

Το περιεχόμενο του γερμανικού δημοσιεύματος, ανέλυσε ο ανταποκριτής του OPEN στη Γερμανία, Παντελής Βαλασόπουλος.

Το δημοσίευμα της εφημερίδας Bild έχει τον τίτλο: «100.000 ευρώ δίνει η Ελλάδα για να αποδείξει τα μαζικά εγκλήματα των Γερμανών». Όμως, όπως εξηγεί ο Παντελής Βαλασόπουλος, η εφημερίδα προχωράει πολύ παρακάτω, καθώς θέτει τα εξής δύο κομβικά ερωτήματα:

Ποιος ήταν υπεύθυνος για αυτές τις εκτελέσεις;

Ποιος έδωσε τις διαταγές;

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, τις διαταγές για την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής, έδωσε ο στρατηγός Χέλμουτ Φέλμι (γερμανικά: Hellmuth Felmy).

Το αφιέρωμα της γερμανικής BILD στους 200 της ΚαισαριανήςΤο αφιέρωμα της γερμανικής BILD στους 200 της Καισαριανής

Ο στρατηγός Φέλμι, δικάστηκε στα δικαστήρια της Νυρεμβέργης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η ποινή φυλάκισης για τις πράξεις του ήταν μόνο 15 χρόνια. Τελικά, αποφυλακίστηκε τρία χρόνια μετά σύμφωνα με την Bild: Το 1951.

«Θα δώσω στους Έλληνες όσα στοιχεία διαθέτω για τις εκτελέσεις στην Καισαριανή»

Το γερμανικό δημοσίευμα συνεχίζει το αφιέρωμα με τα σχόλια ενός Γερμανού εισαγγελέα ο οποίος δηλώνει ειδικός, καθώς ασχολείται κυρίως με τα ναζιστικά εγκλήματα. Όπως ισχυρίζεται, υπήρχε την εποχή εκείνη η άποψη ότι αν κάποιος δεν ήταν παρών στις εκτελέσεις, δεν μπορούσε να καταδικαστεί σε θάνατο. Ο στρατηγός Φέλμι, μπορεί συνεπώς να ήταν εκείνος που έδωσε τις διαταγές, αλλά δεν ήταν παρών στην εκτέλεση των 200 που απεικονίζουν οι ιστορικές φωτογραφίες-ντοκουμέντα. «Κάτι που πλέον έχει αλλάξει», όπως εξηγεί ο ανταποκριτής του OPEN.

Ο Γερμανός εισαγγελέας δηλώνει στη συνέχεια πως έχει ασχοληθεί εκτενώς με την περίπτωση της Καισαριανής. Ως εκ τούτου, έχει πολλές φωτογραφίες και αποδείξεις στη διάθεσή του. Το υλικό αυτό όπως λέει ο ίδιος, μπορεί να το δώσει στην ελληνική κυβέρνηση να ψάξει να βρει ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι -ακόμη και αν δεν είναι πια εν ζωή- «προκειμένου να τους ταυτοποιήσει» καταλήγει.

Ο Χέλμουτ Φέλμ (Hellmuth Felmy) ήταν ανώτατος Γερμανός αξιωματικός της αεροπορίας (πτέραρχος) και διοικητής σώματος στρατού με ενεργή δράση τόσο στον Πρώτο όσο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τη λήξη του ΒΒ'Π χαρακτηρίστηκε ως εγκληματίας πολέμου και προσήχθη σε συνακόλουθη της δίκης της Νυρεμβέργης, της επιλεγόμενης "δίκης των ομήρων" (hostages trial) ή Δίκης του Λιστ.

Πηγή: ethnos.gr