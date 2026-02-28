Τέμπη 3 χρόνια μετά: Στον δρόμο όλη η Ελλάδα - Τι ώρα θα γίνουν οι συγκεντρώσεις

Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα για απονομή δικαιοσύνης τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Σάββατο (28/02) από την εθνική τραγωδία στα Τέμπη και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια που είναι προγραμματισμένα σε όλη την Ελλάδα.

Στην Αθήνα το συλλαλητήριο αναμένεται να ξεκινήσει στις 12:00 στο Σύνταγμα. Την ίδια ώρα, θα γίνουν συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00 στην πλατεία Γεωργίου.

Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία. Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Πού έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις

Εκτός των παραπάνω περιοχών έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια και:

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στη Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

Στη Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

Στη Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στη Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

Στη Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού

Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου (28/2) στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ενώ παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Στάση εργασίας στην αρχή και τη λήξη της βάρδιας του Σαββάτου (28/2) θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στο μετρό, τον ΗΣΑΠ και στο τραμ για την τρίτη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, τρία χρόνια μετά τη «μαύρη νύχτα» της 28ης Φεβρουαρίου 2023, η απαίτηση για πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών παραμένει κεντρικό αίτημα, με ιδιαίτερη αναφορά στους 57 νεκρούς, ανάμεσά στους οποίους συγκαταλέγονται και 11 σιδηροδρομικοί.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, τα σωματεία της ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσαν ειδικό ωράριο λειτουργίας στη Γραμμή 1 και στο Τραμ Αθήνας από τις 09:00 έως τις 21:00, προκειμένου - όπως επισημαίνουν - να διευκολυνθεί η μαζική και ασφαλής μετακίνηση των πολιτών προς και από το κέντρο της Αθήνας, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 12:00. Από την άλλη, το μετρό θα επανέλθει πλήρως στην ομαλή του λειτουργία στις 24:00 στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας του.

Οι εργαζόμενοι συνδέουν την επέτειο των Τεμπών με τα δικά τους αιτήματα για ενίσχυση της ασφάλειας στο δίκτυο, καθώς επίσης και με το αίτημα για πλήρη απόδοση δικαιοσύνης για τα εργατικά δυστυχήματα που οδήγησαν στον θάνατο δύο συναδέλφων τους, του Νίκου Βάρδα και του Πέτρου Γιάμαλη εν ώρα εργασίας. Μεταξύ άλλων ζητούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες, ολοκλήρωση έργων υποδομής, εκσυγχρονισμό τροχαίου υλικού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και δημόσιες και ασφαλείς συγκοινωνίες «με προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και όχι το κόστος».

Ρυθμίσεις και στο μετρό της Θεσσαλονίκης

Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας έξι σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 10:00 ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10.00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

Δεμένα τα πλοία

Απόφαση για κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων σήμερα, έλαβε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων «από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας», όπως αναφέρει. Η ώρα έναρξης της απεργίας στα πλοία θα είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.

Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ

Τη συμμετοχή της ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ στα συλλαλητήρια που θα γίνουν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και με αφορμή την επικείμενη έναρξη της σχετικής δίκης στις 23 Μαρτίου. Αναφέρει ότι: «Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».

Κανένα δρομολόγιο στα τρένα

Δε θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τρένων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη. Από την πλευρά της η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί απόφαση για το μετρό της Αθήνας και τις αστικές συγκοινωνίες.

Καλέσματα από εργατικά κέντρα του λεκανοπεδίου Αττικής

Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας καλεί όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Αττικής όλες τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών στην 24ωρη παναθηναϊκή απεργία και στο μεγάλο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12:00 μ. στο Σύνταγμα.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, επισημαίνει πως: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής καλεί στην πλατεία Ηρώων στο Λαύριο στις 12, αλλά και για όσους το επιθυμούν και στο Σύνταγμα την ίδια ώρα.

Το εμπόριο

H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αναφέρει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».

Πηγή: ethnos.gr