Τέμπη 3 χρόνια μετά: Απεργιακός ξεσηκωμός σε όλη την Ελλάδα - Ο «χάρτης» των συγκεντρώσεων

Απεργιακές κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας έχουν κηρυχθεί για αύριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Στην Αθήνα το συλλαλητήριο αναμένεται να ξεκινήσει στις 12:00 στο Σύνταγμα. Την ίδια ώρα, αναμένονται και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις της χώρας. Από την πλευρά τους οι συγγενείς των θυμάτων μοιράζονται τα συναισθήματά τους και ξεκαθαρίζουν ότι τα Τέμπη όχι μόνο δεν τελείωσαν, αλλά τώρα ξεκινάνε.

Στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00 στην πλατεία Γεωργίου.

Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία. Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Πού έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις

Εκτός των παραπάνω περιοχών έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια και:

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στη Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

Στη Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

Στη Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στη Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

Στη Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού

Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου (28/2) στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ενώ παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Στάση εργασίας στην αρχή και τη λήξη της βάρδιας του Σαββάτου (28/2) θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στο μετρό, τον ΗΣΑΠ και στο τραμ για την τρίτη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, τρία χρόνια μετά τη «μαύρη νύχτα» της 28ης Φεβρουαρίου 2023, η απαίτηση για πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών παραμένει κεντρικό αίτημα, με ιδιαίτερη αναφορά στους 57 νεκρούς, ανάμεσά στους οποίους συγκαταλέγονται και 11 σιδηροδρομικοί.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, τα σωματεία της ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσαν ειδικό ωράριο λειτουργίας στη Γραμμή 1 και στο Τραμ Αθήνας από τις 09:00 έως τις 21:00, προκειμένου - όπως επισημαίνουν - να διευκολυνθεί η μαζική και ασφαλής μετακίνηση των πολιτών προς και από το κέντρο της Αθήνας, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 12:00. Από την άλλη, το μετρό θα επανέλθει πλήρως στην ομαλή του λειτουργία στις 24:00 στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας του.

Οι εργαζόμενοι συνδέουν την επέτειο των Τεμπών με τα δικά τους αιτήματα για ενίσχυση της ασφάλειας στο δίκτυο, καθώς επίσης και με το αίτημα για πλήρη απόδοση δικαιοσύνης για τα εργατικά δυστυχήματα που οδήγησαν στον θάνατο δύο συναδέλφων τους, του Νίκου Βάρδα και του Πέτρου Γιάμαλη εν ώρα εργασίας. Μεταξύ άλλων ζητούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες, ολοκλήρωση έργων υποδομής, εκσυγχρονισμό τροχαίου υλικού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και δημόσιες και ασφαλείς συγκοινωνίες «με προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και όχι το κόστος».

Ρυθμίσεις και στο μετρό της Θεσσαλονίκης

Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας έξι σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 10:00 ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10.00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

Δεμένα τα πλοία

Απόφαση για κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου 2026 ημέρα Σάββατο, έλαβε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων «από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας», όπως αναφέρει. Η ώρα έναρξης της απεργίας στα πλοία θα είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.

Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ

Τη συμμετοχή της ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ στα συλλαλητήρια που θα γίνουν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και με αφορμή την επικείμενη έναρξη της σχετικής δίκης στις 23 Μαρτίου. Αναφέρει ότι: «Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».

Κανένα δρομολόγιο στα τρένα

Δε θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τρένων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη. Από την πλευρά της η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί απόφαση για το μετρό της Αθήνας και τις αστικές συγκοινωνίες.

Καλέσματα από εργατικά κέντρα του λεκανοπεδίου Αττικής

Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας καλεί όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Αττικής όλες τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών στην 24ωρη παναθηναϊκή απεργία και στο μεγάλο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12:00 μ. στο Σύνταγμα.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, επισημαίνει πως: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής καλεί στην πλατεία Ηρώων στο Λαύριο στις 12, αλλά και για όσους το επιθυμούν και στο Σύνταγμα την ίδια ώρα.

Το εμπόριο

H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αναφέρει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».

Νίκος Πλακιάς στο OPEN: Παρακαλούσα τα παιδιά μου να μην κατάλαβαν τίποτα - 3 χρόνια και κανένας υπεύθυνος στη φυλακή

«Έπρεπε να χαθούν 57 αγνές ψυχές για να ξυπνήσει το ελληνικό κράτος;». Με αυτό το οδυνηρό ερώτημα, ο Νίκος Πλακιάς, ο άνθρωπος που είδε τη ζωή του να διαλύεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, μίλησε στη Μίνα Καραμήτρου και την κάμερα του OPEN. Σε μια κατάθεση ψυχής, τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, περιγράφει λεπτό προς λεπτό το χρονικό της καταστροφής και τον αγώνα που δίνει έκτοτε για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Το πρώτο «πάγωμα»

«Το πρώτο πράγμα είναι όταν πήγα σπίτι και έκατσα στον καναπέ, ανοίγοντας το κινητό. Ήταν ήδη 12 παρά 20. Είχαν αρχίσει και ερχόντουσαν τα πρώτα νέα πως υπάρχει εκτροχιασμός. Αυτή ήταν η πρώτη ενημέρωση. Εκεί πάγωσα, αυτό θυμάμαι. Δεν έκανα το αυτονόητο: Να πάρω τηλέφωνο τα παιδιά. Κάπως πάγωσα, περίμενα τις εξελίξεις γιατί λέγανε πως δεν είχε νεκρούς και τραυματίες. Το πιο πιθανό είναι να ήταν σαν άμυνα».

Όταν τα νέα μίλησαν για σύγκρουση, ο φόβος έγινε βεβαιότητα. «Εκεί παγώσαμε ακόμα περισσότερο. Ήταν αδιανόητο. Μετά θυμάμαι να λέω στη σύζυγο πως κάτι έχει γίνει και δεν μπορώ να βρω τα παιδιά».

Ο κ. Πλακιάς περιγράφει την άφιξή του στο σημείο μηδέν:

«Πήραμε το αυτοκίνητο και ήρθαμε εδώ πιο πάνω, στο ΑΤ Τεμπών. Κόλαση, πόλεμος, ασθενοφόρα. Ήδη μέσα μου πίστευα ότι χαθήκανε τα παιδιά. Το ένιωθα, ότι χαθήκανε τα παιδιά μου, τρία παιδιά. Αν ήταν ένα θα μπορούσα να πω ότι χτύπησε, είναι σε μια ΜΕΘ... αλλά τρία παιδιά; Η ελπίδα για μένα σταμάτησε όταν το ένιωσα. Ειλικρινά, το ένιωσα από το σπίτι. Η σύζυγός μου δεν το ένιωσε. Εγώ προσπαθούσα να την προετοιμάσω».

Η αναζήτηση συνεχίστηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας.

«Μας έδειξαν τις λίστες όσων έφυγαν με λεωφορεία, είδαμε πως δεν ήταν τα παιδιά μας. Πήγαμε στο νοσοκομείο. Εκεί που καθόμασταν στο αμφιθέατρο, κατέβηκε ένας γιατρός και είπε πως υπάρχει στη ΜΕΘ ένα κορίτσι 1,75, ξανθό με γαλάζια μάτια. Φαντάστηκα ότι μπορεί να ήταν το παιδί μου. Πεταχτήκαμε 3-4 οικογένειες. Ένας κύριος είδε μια φωτογραφία και αγκάλιασε τη σύζυγό του... Κατάλαβα πως δεν ήταν το δικό μου παιδί».

Επιστρέφοντας στο σημείο της σύγκρουσης αργότερα, ο κ. Πλακιάς αντίκρισε μια νέα πραγματικότητα. «Θυμάμαι όταν ανεβαίναμε να πάρουμε τα πράγματα των κοριτσιών από τα σπίτια τους, όταν γυρίσαμε και είδαμε αυτό... Έμεινα έκπληκτος», λέει για το μπάζωμα, τονίζοντας ότι στην αρχή η ενημέρωση ήταν ελλιπής και το μπάζωμα δεν ήταν καν στη δικογραφία.

«Εμένα τότε το μόνο που με έτρωγε ήταν αν τα παιδιά μου κατά τη σύγκρουση ή μετά ήταν ζωντανά. Κι αν αυτά τα παιδιά φώναξαν μπαμπά ή μαμά. Ξέρεις τι είναι να είσαι γονιός και να παρακαλάς να μην κατάλαβε κάτι; Να έφυγε όπως ήταν... αυτό ήταν το δύσκολο κομμάτι».

Περνώντας στο σήμερα, ο Νίκος Πλακιάς μιλά για την απόδοση ευθυνών: «Πρέπει να πληρώσει από τον σταθμάρχη, από τους υπεύθυνους, μέχρι και τον υπουργό. Έχουν μεγάλη ευθύνη. Πώς να μην έχουν όταν δύο τρένα είναι 15 λεπτά στην ίδια γραμμή; Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν έφταιξε η κακιά στιγμή και το ανθρώπινο λάθος. Ποιος τον τοποθέτησε τον σταθμάρχη;».

Όσο για τη δικαστική μάχη, σημειώνει: «Έχουμε 64 κατηγορούμενους. Δυστυχώς τα πολιτικά πρόσωπα δεν θα τα δούμε στη δίκη. Καταθέσαμε τα υπομνήματα αλλά τα πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα κρίνονται από τη Βουλή».

Κλείνοντας, ξεκαθαρίζει τι σημαίνει για εκείνον η επόμενη μέρα.

«Δεν υπάρχει δικαίωση για μένα. Δικαίωση είναι να πάω σπίτι να ανοίξω την πόρτα και να δω τα παιδιά μου. Στο δικαστήριο πάω γιατί ήδη πέρασαν 3 χρόνια και δεν είναι κανένας υπεύθυνος φυλακή. Και αυτό με θυμώνει», λέει και αναρωτιέται:

«Έπρεπε να χαθούν 57 αγνές ψυχές για να ξυπνήσει το ελληνικό κράτος και να παραδώσει έναν σιδηρόδρομο στους Έλληνες πολίτες; Αδιανόητο».

Ξεσπά η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή - «Δεν την μεγάλωσα για να την σκοτώσει ο Καραμανλής»

Συγκλόνισαν οι γονείς της Αναστασίας Παπαγγελή που σκοτώθηκε στην εθνική τραγωδία στα Τέμπη, καθώς η Μαρία Ντόλκα και ο Ηλίας Παπαγγελής, επισκέφθηκαν τον τόπο όπου συνέβη το δυστύχημα και ξέσπασαν στην κάμερα του OPEN.

«Την Αναστασία δεν την μεγάλωσα για να την σκοτώσει ο Καραμανλής» είπε η Μαρία Ντόλκα μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», με τον Ηλία Παπαγγέλη να προσθέτει: «Η Αναστασούλα έχασε τη ζωή τους από κάποιους που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους».

«Πέταξαν τα παιδιά μας στο καλάθι»

«Ερχόμενη στο σημείο μηδέν που σκότωσαν το παιδί μου, από μόνη μου ζήτησα να μιλήσω» ανέφερε η Μαρία Ντάλκα στην κάμερα του OPEN και συμπλήρωσε:

«Σκοτώθηκε το παιδί μου, σκοτώθηκαν νέα παιδιά, έφυγαν μητέρες μέσα στο τρένο, μπαμπάδες. Καμία οικογένεια δεν χρώσταγε στον Καραμανλή και στον Μητσοτάκη τα μέλη της οικογένειάς του. Αν δεν μπορούσε ο Καραμανλής να ελέγξει τα τρένα, έπρεπε να παραιτηθεί ή να τα έχει σταματήσει και αν πει ότι υπάρχουν προβλήματα. Τα ήξερε, έπαιρνε έμαιλ. Είχε πολλές φορές ενημερωθεί, πέταγαν στο καλάθι τα εξώδικα των μηχανοδηγών. Στο τέλος πέταξαν και τα παιδιά μας στο καλάθι. Ήρθαν το βράδυ οι μπουλντόζες και μάζευαν τα νιάτα και τα ανακάτευαν με χώματα να γίνουν οικοδομές; Έπρεπε το πεδίο να είχε κλείσει για ένα μήνα. Κόκκινη κορδέλα και να έρθουν οι ειδικοί με όλα τα μέτρα προστασίας. Όποιος ήθελε πέρναγε. Πέρασε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το πέρασε για μπουζούκια, πέταγε λουλούδια».

Η Μαρία Ντόλκα συνέχισε λέγοντας: «Έπρεπε να έρθουν στο σπίτι με τα πράγματα του παιδιού μου γιατί τα βρήκα μόνη μου στο Αστυνομικό Τμήμα των Τεμπών. Και να μου πουν για ποιο λόγο σκοτώθηκε το παιδί μου. Έξι μήνες φοιτήτρια. Δύο τρένα στην ίδια γραμμή; Ούτε φωτοσήμανση, τίποτα από τα συστήματα ασφαλείας. Γιατί έγινε αυτό το έγκλημα; Όσοι είναι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Μη μου πείτε ότι έφταιγε μόνο ο σταθμάρχης. Το θέμα είναι από το υπουργείο και κάτω και από κάτω προς το υπουργείο. Είναι όλοι έξω μετά από τρία χρόνια. Ερχόμαστε στη Λάρισα να αποδείξουμε τι; Ότι ο κομιστής κύριος Καπερνάρος πήρε τα πλαστά βίντεο και τα έφερε;».

«Θέλω μία μέρα να δω να τον Καραμανλή να τιμωρείται»

Την Αναστασία δεν την μεγάλωσα για να την σκοτώσει ο Καραμανλής. Την μεγάλωσα και ήθελα να την χαρώ νύφη και όχι να έρχομαι στα Τέμπη με κεριά και λουλούδια. Την Αναστασία την ήθελα Καραμανλή. Αν εσύ έχεις τα παιδιά σου, εμένα μου λείπει ένα από τα τέσσερα. Δεν στα χρώσταγα. Είσαι ακόμα έξω, δεν έχεις τσίπα να παραιτηθείς; Δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι γονιός; Θέλω μία μέρα να τον δω να τιμωρείται. Έτσι θα ησυχάσει η δική μου ψυχή και θα δικαιωθεί της Αναστασίας. Η Αναστασία δεν κάηκε. Τα άλλα παιδιά από τι κάηκαν;» τόνισε η Μαρία Ντόλκα και απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής στα αυριανά συλλαλητήρια.

«Γιατί δεν άφησαν το πεδίο ελεύθερο να ξέρουμε σήμερα; Και μας ενοχλεί η Καρυστιανού που μπαίνει μπροστά και οι άλλοι γονείς; Θα μπαίνουμε μέχρι τέλους, μέχρι να τους χώσουμε όλους μέσα. Ευχαριστώ τον κόσμο. Αύριο όλοι στους δρόμους».

«Παραβιάστηκαν όλα τα πρωτόκολλα. Ήλπιζα να την βρω ζωντανή και με περίμεναν οι γιατροί του Ασκληπιείου να με βοηθήσουν. Οι ιατροδικαστές κάλυπταν, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έδωσαν σώμα και ψυχή και τους ευχαριστώ».

Η Μαρία Ντόλκα κατέληξε λέγοντας: «Ο κύριος Φλωρίδης μάς είχε ενημερώσει ότι όποιος τα βάζει με το κράτος, βρίσκει τον μπελά. Τα Τέμπη ίσως και να μην άρχισαν ακόμα, οι γονείς είναι εδώ».

«Ήρθαμε να της πούμε ότι θα την αγαπάμε όσο ζούμε και μέχρι να ξανασυναντηθούμε. Πέρασαν τρία χρόνια χωρίς να μετριάζεται ο πόνος, θλίψη, οργή, αγανάκτηση απέναντι στους υπευθύνους» είπε από την πλευρά του ο Ηλίας Παπαγγελής.

«Η Αναστασούλα έχασε τη ζωή τους από κάποιους που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, που ήταν άπληστοι, χρησιμοποίησαν δικά μας χρήματα και ευρωπαϊκά αντί για συστήματα ασφαλείας για βίλες, κότερα, για να σταθεροποιήσουν τη θέση τους. Όλα αυτά μένει να ερευνηθούν. Αυτοί κάνουν συγκάλυψη, εμείς κάνουμε αποκαλύψεις ώστε σιγά σιγά να ξηλώνεται το πουλόβερ».

Ερωτηθείς αν θα λάμψει η αλήθεια, είπε: «Με τις συνθήκες που ξέρουμε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, λείπουν πάρα πολλά στοιχεία. Δεν υπάρχει το στοιχείο της πυρόσφαιρας. Κάηκαν 27 άνθρωποι αλλά δεν μας λένε από τι είναι η πυρόσφαιρα και δεν μας αφήνουν να το βρούμε».

«Είναι πολύ καλοί στη συγκάλυψη και στο κρύψιμο των στοιχειών. Ξεκίνησαν να μαζεύουν τα μπάζα από τις 2 τη νύχτα, μαζί με ανθρώπινα μέλη, για να μην βρεθεί κανένα στοιχείο. Δεν περιέφραξαν τον χώρο, έμπαινε όποιος ήθελε».

«Όλο αυτό κατευθύνεται από τον πρωθυπουργό που θέλει να καλύψει όλους τους υπόλοιπους. 12 ώρες μετά βγήκε και έκανε διάγγελμα και τι μας είπε; Ότι λυπάται και ότι ξέρει ακριβώς τι συνέβη, έφταιγε ο σταθμάρχης και πρέπει κάποια πράγματα να διορθωθούν. Αντί αν μαζέψει όλους τους υπεύθυνους, υπουργό, υφυπουργούς, διοικητές των οργανισμών, μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο, να τους βάλει σε μία αίθουσα και να μάθει τι συνέβαινε».

Η συγκλονιστική κατάθεση ψυχής της μητέρας του μηχανοδηγού

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν χθες στην Καισαριανή τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, στη συμβολή της Λεωφόρου Εθνικής Αντίστασης με την οδό Θυμάτων Τεμπών.

Η τελετή σημαδεύτηκε από την πρώτη δημόσια ομιλία της Γιάννας Βούλγαρη, μητέρας του Σπύρου Βούλγαρη, εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία έσπασε τη σιωπή της καταγγέλλοντας τη στοχοποίηση του παιδιού της.

Η μητέρα του αδικοχαμένου μηχανοδηγού -που κατά το δυστύχημα ήταν μόλις 35 ετών- απευθύνθηκε με συγκίνηση στη σύνθεση του δικαστηρίου που θα κρίνει την υπόθεση. «Εύχομαι η δικαιοσύνη να δώσει αυτό που πρέπει να αποδώσει. Να σκεφτούν πρώτα σαν γονείς η σύνθεση του δικαστηρίου και μετά να σκεφτούν ότι κάνουν ένα λειτούργημα, δεν κάνουν ένα επάγγελμα», τόνισε στην έναρξη της ομιλίας της.

Εξηγώντας τους λόγους που δεν είχε μιλήσει μέχρι σήμερα, υπογράμμισε τη λοιδορία που δέχθηκε ο γιος της. «Θα μιλήσω για το παιδί μου. Δεν έχω βγει ποτέ στα κανάλια, δεν έχω πει τίποτα για το παιδί μου. Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε άλλο. Είναι ο Σπύρος ο Βούλγαρης, ο μηχανοδηγός, ένας από τους δύο μηχανοδηγούς της εμπορικής αμαξοστοιχίας» σημείωσε όπως μεταδίδει το Orange Press.

«Ντρεπόμασταν να βγούμε έξω, το παιδί μου δούλευε, αγαπούσε τη δουλειά του»

Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο φορτισμένη: «Δεν μίλησα ποτέ, ακούστηκαν πολλά λόγια μέσα στη Βουλή. Ελπίζω αυτό το παιδί να είναι ήσυχο εκεί που είναι. Εμείς σαν γονείς στην αρχή ντρεπόμασταν να βγούμε έξω και δυστυχώς πήραμε μαζί μας και την οικογένεια του άλλου παιδιού, που δεν έφταιγε σε τίποτα. […] Όλοι μας ξέρουμε ότι σαν φοιτητές κάπου ανήκουμε. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι είμαστε λαθρέμποροι, ότι κουβαλάμε οτιδήποτε μας λένε οι μεγάλοι. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο».

Περιγράφοντας τον Σπύρο, μίλησε για έναν νέο άνθρωπο με σπουδές που αγαπούσε τη δουλειά του, παρά τους δικούς της ενδοιασμούς. «Το παιδί μου δούλευε. Τελείωσε το ΤΕΙ, τελείωσε το μεταπτυχιακό και μετά έτυχε να μπει στον ΟΣΕ, πράγμα που δεν το ήθελα. Για ποιο λόγο; Γιατί ήταν μέρα νύχτα, δεν θα υπήρχαν γιορτές για αυτόν, θα είχαν βάρδιες, και αυτό το ζήσαμε με τον άντρα μου που ήταν στην Πολεμική Αεροπορία», εξήγησε.

«Όλα θα πάνε καλά μάνα»

Στη συνέχεια περιέγραψε τη σχέση τους: «Έφευγε πάντα με ένα χαμόγελο και ερχόταν πάντα με ένα χαμόγελο. Πάντα έλεγε ‘Όλα καλά θα πάνε μάνα, όλα καλά’. Αυτό είχα να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι σε όλους να μη νιώσετε τον πόνο που νιώθουμε εμείς, γιατί ο πόνος αυτός δεν ξεπερνιέται με τίποτα» τόνισε.

Κλείνοντας, η Γιάννα Βούλγαρη απευθύνθηκε στον Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. «Κύριε Ασλανίδη, δεν έχει τύχει να σας γνωρίσω από κοντά. Εύχομαι όμως στο μέλλον να σας γνωρίσω» είπε, με τον κ. Ασλανίδη να την πλησιάζει στο βήμα και να την αγκαλιάζει θερμά.

Πηγή: ethnos.gr