Η Λόρα παραμένει σε δομή στο Βερολίνο: Δεν θέλει να δει τους γονείς της, τι αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας

Η 16χρονη Λόρα παραμένει σε δομή στο Βερολίνο όπου την παρακολουθούν κοινωνικοί λειτουργοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη εξακολουθεί να αρνείται να έρθει σε επαφή με τους γονείς της. Ο πατέρας βρισκόταν εδώ και 3 εβδομάδες στη Γερμανία, ωστόσο γύρισε στην Ελλάδα πριν δύο ημέρες και χθες η Λόρα εντοπίστηκε.

Η 16χρονη έχει δηλώσει πως δεν επιθυμεί να δει τους γονείς της, παρά το ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, η συνάντηση εφ όσον πραγματοποιούνταν, θα γινόταν παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει εκμυστηρευτεί στις Αρχές τους λόγους για τους οποίους έφυγε από την Ελλάδα και γιατί δεν θέλει να έρθει σε επαφή με τους γονείς της.

Εκπρόσωπος αστυνομίας Βερολίνου: Παρουσιάστηκε μόνη της

Ο εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας του Βερολίνου, Γιόρν Ιφλάντερ μιλώντας στο MEGA είπε ότι η Λόρα εμφανίστηκε μόνη της χθες στη δομή και επικοινώνησε η ίδια με τις αρχές.

Μέχρι τώρα υπήρχε η πληροφορία ότι εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο, ωστόσο ο κ. Ιφλάντερ είπε πως από μόνη της ενημέρωσε τις Αρχές και δεν υπήρχε άλλο άτομο μαζί της.

«Μπορώ να σας πω ότι παρουσιάστηκε στις 26 Φεβρουαρίου στη κοινωνική δομή. Λείπει από τον Ιανουάριο και έφυγε για Φρανκφούρτη. Εμείς είμαστε εδώ ως υποστήριξη γιατί μας το ζήτησαν οι κοινωνικές υπηρεσίες» είπε αρχικά.

«Δεν γνωρίζουμε πού βρισκόταν, εμείς πήραμε μόνο την πληροφορία ότι παρουσιάστηκε στις 26 Φεβρουαρίου. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την 16χρονη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δομή και δε μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα» πρόσθεσε, σε ερώτηση για το αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα και τους γονείς της.

Τι προβλέπει ο νόμος στην Γερμανία σε άρνηση ανηλίκου να δει τους γονείς του

Σύμφωνα με τον γερμανικό Αστικό Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), και το άρθρο 1684, το δικαίωμα επικοινωνίας (Umgangsrecht) αποτελεί τόσο δικαίωμα όσο και υποχρέωση του γονέα, αλλά και δικαίωμα του παιδιού. Αν ένα ανήλικο παιδί δηλώσει ότι δεν θέλει επαφή με έναν γονέα, η άρνησή του δεν οδηγεί αυτομάτως σε διακοπή της επικοινωνίας.

Τα οικογενειακά δικαστήρια εξετάζουν κάθε περίπτωση με βάση το συμφέρον του παιδιού (Kindeswohl). Η γνώμη του παιδιού λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει και θεωρείται πιο ώριμο, αλλά δεν είναι από μόνη της καθοριστική πριν από την ενηλικίωση.

Εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι -όπως κακοποίηση, παραμέληση ή ψυχολογική επιβάρυνση- το δικαστήριο μπορεί να περιορίσει ή ακόμη και να απαγορεύσει την επαφή.

Συνήθως προηγείται παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας νεότητας (Jugendamt), η οποία αξιολογεί την κατάσταση και προσπαθεί να βρεθεί λύση προς όφελος του παιδιού.

Αν, για παράδειγμα, ένας έφηβος αρνείται επίμονα να δει τον έναν γονέα επικαλούμενος φόβο ή σοβαρή ψυχική πίεση, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει γνωμάτευση ειδικού και να αποφασίσει είτε εποπτευόμενη επικοινωνία είτε προσωρινή αναστολή της επαφής. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό κριτήριο παραμένει η προστασία και η ευημερία του παιδιού.

Πατέρας Λόρας: «Χρειάζεται χρόνο να ηρεμήσει, είχε προβλήματα με το σχολείο»

«Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Πρέπει να συναντηθώ μαζί της και να μιλήσουμε. Αν μου επιτραπεί μπορώ και τώρα να το κάνω, να μιλήσω μαζί της, αλλά το κορίτσι πρέπει πρώτα να συνέλθει» είπε αρχικά στο Mega, ενώ όταν ρωτήθηκε για το τι θα κάνει σε περίπτωση που αρνηθεί να επιστρέψει η Λόρα, απάντησε: «Θα πρέπει να καθίσουμε και να βρούμε μία λύση. Να δούμε αν θα θελήσει να μείνει στην Ελλάδα όπου η εμπειρία της ήταν τόσο δύσκολη, κάτι που το καταλαβαίνω με τη γλώσσα και το σχολείο. Είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο. Εκεί είχε πρόβλημα, στην οικογένεια ήταν όλα καλά».

Το χρονικό της εξαφάνισης της Λόρας

Η Λόρα Λόμτεφ έφυγε από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου, από το Ρίο της Πάτρας. Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της, ενώ η ίδια, αφού αγόρασε ένα κινητό από έναν συμμαθητή της, ταξίδεψε στην Αθήνα. Βρέθηκε στου Ζωγράφου και στη συνέχεια σε ταξιδιωτικό πρακτορείο όπου πήρε εισιτήριο και ταξίδεψε για την Γερμανία με πτήση της Lufthansa.

Ταξίδεψε για την Φρανκφούρτη, ενώ μία ημέρα υπήρξαν πληροφορίες πως βρίσκεται στο Βερολίνο.

Χθες, οι γερμανικές Αρχές σε έναν τυχαίο έλεγχο την εντόπισαν και την οδήγησαν στη δομή όπου φιλοξενείται ακόμη.

Πηγή: iefimerida.gr