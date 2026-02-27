Χαλκιδική: Νέο περιστατικό με ανθρώπινα οστά - Βρέθηκαν θαμμένα σε παραλία, στην περιοχή Λυγαριές

Νέος συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στη Χαλκιδική καθώς σε διαφορετικό σημείο από τον Γλαρόκαμπο, βρέθηκε εκ νέου ανθρώπινος σκελετός θαμμένος σε μικρό βάθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr τα ανθρώπινα οστά βρέθηκαν θαμμένα σε παραλία, στην περιοχή Λυγαριές στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Αυτή την ώρα, αστυνομικοί προχωρούν στην απομάκρυνση των ανθρωπίνων υπολειμμάτων, όπου ανάμεσα στα υπόλοιπα έχουν εντοπίσει και κάποια αντικείμενα ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων ένα μαξιλάρι, ένα σημείωμα και άλλα ευρήματα.

Η αποκάλυψη του μακάβριου ευρήματος σημειώθηκε σχεδόν 24 ώρες μετά την ανεύρεση των σκελετικών υπολειμμάτων μέσα σε σακούλες κατά την διάρκεια εργασιών καθαρισμού μιας αγροτοδασικής έκτασης στον Γλαρόκαμπο Χαλκιδικής.

Χαλκιδική: Ακόμα δεν υπάρχει κάποιο εύρημα που να συνδέει τις δύο υποθέσεις

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα απολύτως εύρημα που να συνδέει τις δύο υποθέσεις, όμως είναι εξαιρετικά πρώιμο να ειπωθεί οτιδήποτε, ανέφεραν ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονται επιτόπου στο σημείο. Προς το παρόν, δεν έχει διαπιστωθεί δια γυμνού οφθαλμού κάποιο εύρημα που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο είναι νωρίς καθώς αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απομάκρυνσης του ανθρώπινου σκελετού.

Τα υπόλοιπα ευρήματα που εντοπίστηκαν, θα μεταφερθούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, για διερεύνηση DNA, ενώ όπως διευκρινίστηκε, το κεφάλι του εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου ήταν θαμμένος ο ανθρώπινος σκελετός.

Πηγή: iefimerida.gr