Πατροκτονία στη Λέρο: Βίντεο ντοκουμέντο με τον πατέρα να χτυπά τον 18χρονο γιο του έναν χρόνο πριν

Νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την πατροκτονία στη Λέρο, ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Όλα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 26.02.2026, ωστόσο η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε αρκετές ώρες αργότερα για το περιστατικό που συγκλόνισε τη Λέρο. Παρότι αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο ατυχήματος, η υπόθεση πήρε γρήγορα τροπή εγκλήματος, όταν ο 18χρονος γιος του θύματος αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το έγκλημα στη Λέρο, πατέρας και γιος φέρεται να διαπληκτίστηκαν έντονα και να άρχισαν να εκτοξεύουν μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας προς τον άλλον. Ένα από αυτά χτύπησε τον 50χρονο στο κεφάλι, προκαλώντας του θανάσιμο τραυματισμό.

Ο ανήλικος, σε μια προσπάθεια να απομακρύνει τις υποψίες, φέρεται να παρουσίασε το περιστατικό ως ατύχημα, φωνάζοντας στους εργαζόμενους του συνεργείου: «Βοήθεια, φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου».

Ο 50χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα, με τον γιο να φέρεται πως ομολόγησε το έγκλημα υπό το βάρος των πράξεών του.

Όπως περιγράφουν άνθρωποι που τους γνώριζαν, το περιστατικό δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ο πατέρας για πολλά χρόνια ήταν κακοποιητικός με τον ανήλικο, ενώ ο 18χρονος είχε δείξει παραβατική συμπεριφορά, με τους δύο να τσακώνονται συνεχώς.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η εκπομπή του Mega, Live News φαίνεται ένα περιστατικό που σημειώθηκε ένα χρόνο νωρίτερα, μεταξύ του 50χρονου θύματος και του γιου του, στο συνεργείο όπου έμελλε ο γιος να σκοτώσει τον πατέρα το απόγευμα της Πέμπτης 26.02.2026.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ανήλικος, που τότε ήταν 17 ετών, είχε μόλις φτάσει με το μηχανάκι στο συνεργείο, όταν ο πατέρας του τον πλησιάζει και τον χτυπάει στο πρόσωπο, με τον γιο να προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα.

Πηγή: newsit.gr