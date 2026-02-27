Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Αυτός ο δρόμος στο κέντρο της Αθήνας αλλάζει - Φύτεψαν 90 τζακαράντες, τα δέντρα με τα μωβ λουλούδια 27-02-2026 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Σε μία από τις εμβληματικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, ξεκίνησε η φύτευση 90 νέων δέντρων. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Τι απαντάει ο Τσίπρας όταν τον ρωτάνε τι έχει συμβεί με τον Κώστα Βαξεβάνη instanews.gr «Να τα στείλω στον Μητσοτάκη να χαρεί»: Κόλαφος ο Λαζόπουλος κατά Λιάγκα στο τελευταίο «Τσαντίρι» του MEGA dailymedia.gr Project Άρης: Οι κινήσεις που θέλει ο Σπανούλης για να φτιάξει τον Άρη που έχει στο μυαλό του menshouse.gr Δεν κάνει διανομή για να μη χαθεί η γεύση: Ένα μαγαζί μια σταλιά φτιάχνει σουβλάκι που δεν έχεις ξαναφάει menshouse.gr «Μήπως έχει σχέση με αυτό που έγινε στον εμβολιασμό μου;»: Φουλ επίθεση από τον Λάκη Λαζόπουλο dailymedia.gr Ένας «Χένρικσεν»: Ο εγκεφαλικός παίκτης που θέλει ο Νίστρουπ στα στόπερ μπορεί να φτιάξει όλη την άμυνα menshouse.gr Κάτω από 3 λάθη κανείς: Μπορείς το ακατόρθωτο 10/10 στο κουίζ ελληνικής μυθολογίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Το τελειώνει την ίδια στιγμή: Η μοναδική προϋπόθεση για να μην κάνει το κόμμα ο Σαμαράς instanews.gr Αυτός ο δρόμος στο κέντρο της Αθήνας αλλάζει - Φύτεψαν 90 τζακαράντες, τα δέντρα με τα μωβ λουλούδια SHARE