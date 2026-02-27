Αυτός ο δρόμος στο κέντρο της Αθήνας αλλάζει - Φύτεψαν 90 τζακαράντες, τα δέντρα με τα μωβ λουλούδια

Σε μία από τις εμβληματικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, ξεκίνησε η φύτευση 90 νέων δέντρων.

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