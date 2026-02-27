Θρίλερ στο Λουτράκι: 10 προσαγωγές φίλων του φερόμενου δράστη για το διπλό μαχαίρωμα με νεκρό 17χρονο

Σε 10 προσαγωγές φίλων του φερόμενου δράστη για το διπλό μαχαίρωμα με νεκρό 17χρονο στο Λουτράκι έχει προχωρήσει σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία.

Το θρίλερ με το άγριο έγκλημα τα ξημερώματα στο Λουτράκι έχει σοκάρει. Θύμα ένας 17χρονος ο οποίος δέχθηκε μαχαιριά στην καρδιά, ενώ ο 19χρονος φίλος του τραυματίστηκε από μαχαίρι στην κοιλιά.

Ολα δείχνουν ότι οι δύο νεαροί συνεπλάκησαν με άγνωστο άτομο ή άτομα, σε κάποιο άλσος στο Λουτράκι. Κατά τη συμπλοκή οι δύο τους τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο 17χρονος επέστρεψε βαριά τραυατισμένος σπίτι του, χωρίς ωστόσο να πει το παραμικρό σε κανέναν και έπεσε για ύπνο. Λίγο αργότερα τον εντόπισε νεκρό ο αδελφός του ο οποίος και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 19χρονος πήγε στο κέντρο υγείας Λουτρακίου και οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σωτηρία. Αρχικά υποστήριξε ότι ήταν θύμα τροχαίου ωστόσο οι γιατροί ήταν κάθετοι ότι το τραύμα του προερχόταν από μαχαίρι.

Αν και αρχικά αρνούνταν να μιλήσει στη συνέχει φαίνεται ότι έδωσε πληροφορίες κατονομάζοντας ως δράστη έναν ανήλικο ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται απο τις αρχές.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν την μητέρα του την οποία και προσήγαγαν, ενώ στη συνέχει έκαναν έρευνες στο σπίτι του φερόμενου ως δράστη, του ανηλίκου που έχει υποδείξει δηλαδή ο 19χρονος, όταν εμφανίστηκαν οι φίλοι του. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους μιλήσουν και εκείνοι άρχισαν να τρέχουν, ενώ λίγο αργότερα οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή 10 εξ' αυτών.

Πηγή: iefimerida.gr