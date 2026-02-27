Ζάκυνθος: «Δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα έρθω» – Νέα καταγγελία για την παιδίατρο που τέθηκε σε αναστολή

Νέα καταγγελία για τη συμπεριφορά της παιδιάτρου στη Ζάκυνθο η οποία τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων μετά το περιστατικό με το βρέφος που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Μητέρα περιγράφει τη δική της δυσάρεστη εμπειρία με τη συγκεκριμένη γιατρό τον Δεκέμβριο του 2022. Όπως είπε μιλώντας στο STAR, «ξεκινήσαμε στις 4 Δεκεμβρίου 2022.

Το παιδί έβηχε και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Μπαίνουμε στα Επείγοντα… Δεν ήρθε η παιδίατρος. Ενημερώνομαι ότι έχει ενημερώσει τηλεφωνικώς την κυρία από την Πέμπτη που μπήκαμε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έρχεται η κυρία το πρωί της Παρασκευής με ύφος και με τουπέ, και λέει “δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα έρθω”. Ο άνδρας μου ήταν έξω υπό κράτηση από δύο αστυνομικούς. Τον έβγαλαν από το νοσοκομείο και μου λέει “για να μάθετε να φέρεστε, θα βγείτε με πειθαρχικό» και μου δίνει ένα ωραιότατο εξιτήριο με πειθαρχικό”».

Αναρτήσεις στα social media

Η παιδίατρος παρά τις εξελίξεις με την απομάκρυνση από τα καθήκοντά της και την ώρα που το βρέφος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου στην Πάτρα, συνεχίζει να κάνει αναρτήσεις στα social media σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Σύμφωνα με το STAR, ανέβασε μια φωτογραφία από την τελευταία πανάκριβη αγορά της με την τσάντα από πολυτελή οίκο μόδας.

Και όλα αυτά ενώ οι γονείς του βρέφους βιώνουν έναν «Γολγοθά» αγωνίας με ό, τι συνέβη με το παιδί τους.

Συγκλονίζει ο ιδιώτης παιδίατρος

Συγκλονιστικά είναι τα λόγια του ιδιώτη παιδίατρου που κανόνισε την αεροδιακομιδή του βρέφους.

«Το βράδυ, έπειτα από ώρες, η θεία του βρέφους μου έστειλε ένα βίντεο με το παιδάκι και της είπα αμέσως ότι αυτό το πράγμα είναι μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Μόλις ακούστηκε η λέξη, έπεσε πανικός. Κινητοποιήθηκαν όλοι» είπε χαρακτηριστικά.

Το παιδάκι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων και η μαγνητική εγκεφάλου ευτυχώς δεν έδειξε ευρήματα.

Σε αναστολή καθηκόντων

Η παιδίατρος που φέρεται να κάλυπτε την εφημερία στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, έχει τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων καθώς, όπως έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, «δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της».

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου να διερευνηθούν όσα έχουν αναφερθεί σχετικά με την απουσία της παιδιάτρου κατά την εφημερία και την αναρρωτική άδεια που προσκομίστηκε.

Πηγή: enikos.gr