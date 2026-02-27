Τραγωδία στην Κόρινθο: 17χρονος νεκρός στη μέση του δρόμου με τραύματα από μαχαίρι

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 17χρονος βρέθηκε να έχει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε το θύμα μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 17χρονος δεν επανήλθε.
Σύμφωνα με το newsit.gr, ένας δεύτερος τραυματίας πήγε σε νοσοκομείο στο Λουτράκι με τραύματα στην κοιλιά, με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Οι έρευνες των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να εντοπιστούν οι δράστες και όσοι συμμετείχαν στη συμπλοκή.