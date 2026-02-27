Πυρά Βουτσινά σε Καρυστιανού: «Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι»

Την έντονη αντίδραση της Κατερίνας Βουτσινά προκάλεσε το βίντεο που ανάρτησε η Μαρία Καρυστιανού λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση της μαύρης επετείου των τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στο επίμαχο βίντεο φαίνονται πλάνα από το μοιραίο δυστύχημα, ακούγονται ηχητικά ντοκουμέντα και εμφανίζεται λέγοντας ότι απαιτεί δικαιοσύνη και καλώντας σε συμμετοχή στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου.

Με δημόσια τοποθέτησή της, η Κατερίνα Βουτσινά απευθύνθηκε προς την κα Καρυστιανού, ζητώντας να μη γίνεται εφεξής αναφορά στον αριθμό «57» σε πολιτικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν περιλαμβάνεται και ο αδελφός της, Γιάννης Βουτσινάς, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Από τούδε και στο εξής @mkaristianou Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57.

Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας,καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστω. διαφορετικά θα… https://t.co/UmWHVd3pJN — katerina voutsina (@katerinavoutsi5) February 26, 2026

Στην ανάρτησή της τονίζει ότι η απώλεια του αδελφού της δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε πολιτικά μηνύματα ή σε οποιαδήποτε μορφή δημόσιου διαλόγου από πολιτικό πρόσωπο, αφήνοντας σαφή αιχμή για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Παράλληλα, προειδοποιεί πως, σε περίπτωση που δεν γίνει σεβαστό το αίτημά της, προτίθεται να κινηθεί νομικά.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Από τούδε και στο εξής @mkaristianou Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57. Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας,καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστω. διαφορετικά θα κινηθώ νομικά . Σας ευχαριστώ».

Πηγή: ieidiseis.gr