Τουρκική πρόκληση στον ΟΗΕ: Κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Τι απαντά η Αθήνα

Νέα διπλωματική ένταση καταγράφεται στον ΟΗΕ μετά την επιστολή της Τουρκίας που επαναφέρει τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας ευθέως ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις ως νομικά ανυπόστατες και ετοιμάζει επίσημη απάντηση, κάνοντας λόγο για επανάληψη γνωστών θέσεων που δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, νέος κύκλος έντονης διπλωματικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας φαίνεται πως ανοίγει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μετά την επιστολή που απέστειλε στις 16 Φεβρουαρίου 2026 ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ, Αχμέτ Γιλντίζ, προς τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού, επαναφέροντας στο σύνολό τους τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κίνηση της Άγκυρας επιβεβαιώνει ότι, παρά τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, οι διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες παραμένουν στον πυρήνα της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης.

Στην επιστολή της προς τα Ηνωμένα Έθνη, η Τουρκία επιχειρεί εκ νέου να παρουσιάσει ως νόμιμο και συμβατό με το Διεθνές Δίκαιο το λεγόμενο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, κατηγορώντας την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και την Αίγυπτο ότι, μέσω των πρωτοβουλιών τους στην περιοχή, παραβιάζουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τις θαλάσσιες διεκδικήσεις που προβάλλει στο πλαίσιο της στρατηγικής τής «Γαλάζιας Πατρίδας».

Σύμφωνα με την Άγκυρα, οι ενέργειες των τριών χωρών συνιστούν μονομερείς κινήσεις εις βάρος των τουρκικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο.

H Τουρκία αντιδρά για την παρουσία της Chevron νότια της Κρήτης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη χάραξη μέσης γραμμής από την Ελλάδα, βάσει του νόμου 4001/2011, γνωστού ως νόμου Μανιάτη, την οποία η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει παράνομη και δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει.

Παράλληλα, εκφράζεται έντονη αντίδραση για την παρουσία της αμερικανικής Chevron σε θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι οι ενεργειακές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε περιοχές που, κατά τη δική της θέση, εμπίπτουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Τουρκία επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι άκυρη, ενώ στρέφεται και κατά του ελληνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματά της.

Η Άγκυρα κατηγορεί επίσης την Αθήνα για «επιλεκτική ερμηνεία» του Δικαίου της Θάλασσας και για υπερβολικές αξιώσεις ως προς την επήρεια των νησιών στις θαλάσσιες ζώνες.

Παρά τη σκληρή ρητορική, η Τουρκία δηλώνει ότι παραμένει υπέρ μιας «δίκαιης και ισότιμης λύσης» μέσω διαλόγου, επικαλούμενη τη Διακήρυξη των Αθηνών.

Η νέα αυτή παρέμβαση της Άγκυρας στον ΟΗΕ δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια, καθώς εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλληλουχία διπλωματικών κινήσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στον Οργανισμό.

Συγκεκριμένα, η επιστολή του Αχμέτ Γιλντίζ έρχεται σε συνέχεια της ρηματικής διακοίνωσης που κατέθεσε στις 27 Μαΐου 2025 η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Λιβύης στα Ηνωμένα Έθνη, μέσω της οποίας αμφισβητούνταν ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, υιοθετώντας ουσιαστικά τη λογική του Τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Η κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία ελέγχεται εμμέσως από την Τουρκία, έχει επιδείξει σε αυτές τις περιπτώσεις σαφή συντονισμό με την Άγκυρα, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη χρονική ακολουθία των σχετικών παρεμβάσεων στον ΟΗΕ.

Η Ελλάδα είχε τότε απαντήσει άμεσα, αναρτώντας στον ΟΗΕ, τον Αύγουστο του 2025, δική της ρηματική διακοίνωση, με την οποία απέρριπτε τις λιβυκές αιτιάσεις ως νομικά άκυρες και ανυπόστατες. Μέσω της ελληνικής απάντησης υπογραμμιζόταν ότι οι σχετικές διεκδικήσεις παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, ενώ επαναβεβαιωνόταν η πλήρης επήρεια των ελληνικών νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, όπως προβλέπεται από τη διεθνή έννομη τάξη.

Η αντίδραση της Αθήνας

Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα σημειώνουν ότι η πρόσφατη τουρκική επιστολή ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη και δεν προκαλεί αιφνιδιασμό, καθώς επαναλαμβάνει πάγιες τουρκικές θέσεις που έχουν ήδη απαντηθεί επανειλημμένα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Όπως επισημαίνεται, η επανάληψη νομικά ανυπόστατων ισχυρισμών δεν τους προσδίδει διεθνή νομιμοποίηση ούτε δημιουργεί έννομα αποτελέσματα.

Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, κατά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, ισότιμα με τα ηπειρωτικά εδάφη.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους-μέλους τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΟΗΕ, γεγονός που υπονομεύει την επίκληση διεθνούς νομιμότητας από την πλευρά της.

Η Αθήνα αναμένεται να απαντήσει επισήμως στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, επαναλαμβάνοντας ότι η μόνη αποδεκτή βάση επίλυσης διαφορών παραμένει ο πλήρης σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Το νέο ελληνοτουρκικό «μπρα ντε φερ» στον ΟΗΕ επιβεβαιώνει ότι, παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: iefimerida.gr