Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα MMM - Οι αλλαγές σε ηλεκτρικό και τραμ

Ειδικό ωράριο λειτουργίας στη Γραμμή 1 του μετρό και στο Τραμ

Στάση εργασίας στην αρχή και τη λήξη της βάρδιας του Σαββάτου θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη Γραμμή 1 του μετρό (ηλεκτρικός) και στο τραμ για την τρίτη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών.

Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, τρία χρόνια μετά τη «μαύρη νύχτα» της 28ης Φεβρουαρίου 2023, η απαίτηση για πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών παραμένει κεντρικό αίτημα, με ιδιαίτερη αναφορά στους 57 νεκρούς, ανάμεσά στους οποίους συγκαταλέγονται και 11 σιδηροδρομικοί.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, τα σωματεία της ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσαν ειδικό ωράριο λειτουργίας στη Γραμμή 1 και στο Τραμ Αθήνας από τις 09:00 έως τις 21:00, προκειμένου - όπως επισημαίνουν - να διευκολυνθεί η μαζική και ασφαλής μετακίνηση των πολιτών προς και από το κέντρο της Αθήνας, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 12:00.

Οι εργαζόμενοι συνδέουν την επέτειο των Τεμπών με τα δικά τους αιτήματα για ενίσχυση της ασφάλειας στο δίκτυο, καθώς επίσης και με το αίτημα για πλήρη απόδοση δικαιοσύνης για τα εργατικά δυστυχήματα που οδήγησαν στον θάνατο δύο συναδέλφων τους, του Νίκου Βάρδα και του Πέτρου Γιάμαλη εν ώρα εργασίας. Μεταξύ άλλων ζητούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες, ολοκλήρωση έργων υποδομής, εκσυγχρονισμό τροχαίου υλικού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και δημόσιες και ασφαλείς συγκοινωνίες «με προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και όχι το κόστος».

Πηγή: ethnos.gr