Σαν σήμερα το 2020 το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα: Η «ασθενής 0», η καραντίνα, τα SMS και το Πάσχα στα μπαλκόνια

Φαίνεται σαν να έχει περάσει αιώνας, όμως είναι έξι χρόνια... Σαν σήμερα, στις 26 Φεβρουαρίου 2020, ο καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Σωτήρης Τσιόδρας ανακοίνωνε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Κανείς δεν φανταζόταν αυτό που θα ακολουθούσε.

"Επιβεβαιώθηκε η πρώτη περίπτωση της νόσου στην Ελλάδα. Πρόκειται για Ελληνίδα 38 ετών, ταξιδιώτισσα από πληττόμενη περιοχή της βόρειας Ιταλίας. Είναι καλά στην υγεία της. Παρακολουθείται από μία ομάδα εξαιρετικών συναδέλφων στη Θεσσαλονίκη και τη στιγμή που σάς μιλώ γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών της. Οι κοντινές επαφές θα τεθούν οικειοθελώς σε απομόνωση και θα επιτηρείται η υγεία τους", ήταν τα λόγια του καθηγητή που μετά από λίγες ημέρες έμπαινε σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά μέσα από τις καθημερινές ενημερώσεις του για την πανδημία", είχε πει.

Κορονοϊός: Αυτό ήταν το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα

Η πρώτη ασθενής ήταν η Δήμητρα Βουλγαρίδου, μια 38χρονη σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία διαγνώστηκε θετική στον ιό στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. "Θυμάμαι τα μάτια των γιατρών, μπορούσα να διακρίνω ότι κανείς δεν ήξερε την εξέλιξη, τότε για όλους ήταν κάτι άγνωστο", είχε πει η ίδια στην ΕΡΤ λίγα χρόνια μετά το τέλος της πανδημίας.

"Ήμουν 16 μέρες στο ΑΧΕΠΑ στο θάλαμο αρνητικής πίεσης και άλλες 16 μέρες ήμουν καραντίνα αφότου μπήκα σπίτι μου. Ο φόβος ήταν το κύριο συναίσθημα το οποίο με κυρίευσε, καθώς η γνώση για τον κορωνοϊό μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ελάχιστη και όλο αυτό φαινόταν από τα μάτια των γιατρών μέσα στο νοσοκομείο. Ευτυχώς για μένα, είχαν εξεταστεί και οι 78 επαφές μου και ήταν όλοι αρνητικοί, πλην του γιου μου", είχε πει η ίδια σε άλλη συνέντευξή της.

Η πρώτη καραντίνα και το Πάσχα στα μπαλκόνια

Καθώς τα επιστημονικά δεδομένα για τον νέο θανατηφόρο ιό από την Κίνα ήταν ελάχιστα, οι επιστήμονες πρότειναν δύσκολα μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό.

Στις 13 Μαρτίου, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων του ιού σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποφασίστηκε το πανελλαδικό κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών δομών και σταδιακά καταστημάτων εστίασης, εμπορικών καταστημάτων και χώρων λατρείας. Από τις 16 Μαρτίου καθιερώθηκαν καθημερινές τηλεοπτικές ενημερώσεις από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα.

"Η πανδημία ήταν μία πρωτόγνωρη συνθήκη που σάρωσε τις ζωές μας. Τίποτα δεν ήταν κανονικό. Τέσσερα χρόνια μετά μπορώ να πω, πως ζήσαμε την "τέλεια καταιγίδα", ειχε δηλώσεο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κοντοζαμάνης, αναπληρωτής υπουργό Υγείας την επίμαχη περίοδο, που κάθε απόγευμα μαζί με τους επιστήμονες "έμπαινε" στα σπίτια μας για να μας ενημερώσει για την πορεία της επιδημίας.

Στα μέσα Μαρτίου έκλεισαν επίσης τα σύνορα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία, επιτρέποντας μόνο τη διακίνηση εμπορευμάτων και την είσοδο στην Ελλάδα όσων έχουν ελληνική ιθαγένεια ή διαμένουν στη χώρα.

Στις 17 Μαρτίου η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν το κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και την απαγόρευση εισόδου στην Ε.Ε. σε πολίτες τρίτων χωρών, με ισχύ από τα ξημερώματα της 18ης Μαρτίου.

Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε και η επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού 14 ημερών σε όποιον στο εξής εισερχόταν στην ελληνική επικράτεια.

Από τις 6:00 το πρωί της 23ης Μαρτίου μέχρι και τις 4 Μαΐου επιβλήθηκαν σημαντικοί περιορισμοί στην κυκλοφορία και μετακίνηση των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια, πλην εξαιρέσεων που αφορούσαν σε όσους κινούνταν από και προς την εργασία τους, σε όσους ήθελαν να προμηθευτούν αγαθά πρώτης ανάγκης ή φάρμακα ή επισκέπτονταν γιατρό ή άτομο το οποίο έχει ανάγκη για βοήθεια και όσουν μετέβαιναν σε τελετή (κηδεία, γάμο ή βάφτιση), κλπ. Επιτρεπτή ήταν επίσης και η μετακίνηση για την εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

Στη ζωή μας μπήκε η υποχρέωση αποστολής SMS στον αριθμό 13033 ή συμπλήρωσης γραπτής άδειας κατά την έξοδο από το σπίτι. Τα μέτρα άρχισαν να αίρονται σταδιακά από τις αρχές Μαΐου - με την κατάργηση του 13033 και το σταδιακό "άνοιγμα" της χώρας.

Το Πάσχα "έπεσε" στις 19 Απριλίου 2020. Κανείς ως τότε δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα γιορταστεί κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ήταν μια Μεγάλη Εβδομάδα διαφορετική από κάθε άλλη εν μέσω της πανδημίας, το ίδιο και η Ανάσταση, αλλά και αυτή η ημέρα του Πάσχα.

Τα προληπτικά μέτρα για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού διαμόρφωσαν τις ιδιαίτερες συνθήκες, με τις εκκλησίες να λειτουργούν το Θείο Δράμα και την κορύφωσή του κεκλεισμένων των θυρών και τους πιστούς να το βιώνουν και να το κοινωνούν από το σπίτι τους, η νύχτα της Ανάστασης να βρίσκει τον περισσότερο κόσμο στα μπαλκόνια του και ο εορτασμός της ανήμερα της Λαμπρής, τον κάθε έναν στο δικό του σπίτι και όχι σε σπίτια συγγενών και φίλων.

Πηγή: thetoc.gr