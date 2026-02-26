Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε 95 πόλεις της Ελλάδας και 25 του εξωτερικού το Σάββατο

Ήδη συνδικάτα, σωματεία και οργανώσεις καλούν το Σάββατο σε απεργιακές κινητοποιήσεις, διαμηνύοντας «να μην ξεχαστούν τα Τέμπη» και να δικαιωθούν τα θύματα.
Οι περισσότερες κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 12:00 το μεσημέρι σε κεντρικά σημεία των πόλεων, ενώ ορισμένες θα ξεκινήσουν από τις 11:00. Ήδη έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε 95 σημεία της Ελλάδας, ενώ υπάρχουν καλέσματα και σε 25 πόλεις του εξωτερικού.
Αναλυτικά τα καλέσματα
Αθήνα: Σύνταγμα (12:00)
Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου (12:00)
Πάτρα: Πλ. Γεωργίου (11:00)
Λάρισα: Κεντρική Πλατεία (12:00)
Ηράκλειο: Πλ. Ελευθερίας (12:00)
Βόλος: Παραλία (12:00)
Ιωάννινα: Περιφέρεια (12:00)
Χανιά: Πλ. Αγοράς (11:00)
Υπόλοιπη Ελλάδα:
Αγ. Νικόλαος: Πλατεία (12:00)
Αγρίνιο: Πλ. Αγρινίου (12:00)
Αίγιο: Αγ. Λαύρας (11:00)
Αλεξάνδρεια: Πν. Κέντρο (12:00)
Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο (12:00)
Αλιβέρι: Πεζόδρομος (11:00)
Αλμυρός: Κεντρική πλατεία (12:00)
Αμαλιάδα: Πλ. Αγίου Αθανασίου (11:00)
Αμύνταιο: Πλ. Αγ. Κων/νου (12:00)
Αμφιλοχία: Κεντρ. Πλ. (12:00)
Άμφισσα: Πλ. Ησαΐα (12:00)
Άνδρος: Γαύριο (12:30)
Άργος: Πλ. Αγ. Πέτρου (12:00)
Αργοστόλι: Πλ. Βαλλιάνου (12:00)
Αριδαία: Πλ. Σέστσκου (11:00)
Άρτα: Κεντρ. Πλ. (12:00)
Βάρδα: Δημαρχείο (11:00)
Βέροια: Πλ. Δημαρχείου (12:00)
Γιαννιτσά: Πλ. ΕΠΟΝ (1/03, 11:00)
Γρεβενά: Πλ. Αιμιλιάνου (13:30)
Δράμα: Πλ. Ελευθερίας (12:00)
Έδεσσα: Πάρκο Καταρρακτών (12:00)
Ελασσόνα: Κεντρική Πλατεία (12:00)
Ζάκυνθος: Περιφέρεια (12:00)
Ηγουμενίτσα: Δημαρχείο (12:00)
Θάσος: Πλ. Ηρώων (12:00)
Θήβα: Κεντρική πλατεία (11:00)
Ιεράπετρα: Κεντρ. Πλ. (12:00)
Ιερισσός: Ιερισσός (12:00)
Ικαρία: Πλ. Ευδήλου (12:00)
Ιστιαία: Πλατεία (11:00)
Καβάλα: Πλ. Ελευθερίας (12:00)
Καλαμάτα: Κεντρ. Πλ. (12:00)
Καλαμπάκα: Σταθμός (20:00)
Κάλυμνος: Πνευματικό Κέντρο (10:30)
Καρδίτσα: Πλ. Ελευθερίας (12:00)
Καρλόβασι: Πλ. Καρλοβάσου (12:00)
Καρπενήσι: Κεντρική πλατεία (11:00)
Καστοριά: Αντιπεριφέρεια (12:00)
Κατερίνη: Πλ. Ελευθερίας (12:00) & Κεντρ. Πλ. (19:00)
Κέρκυρα: Πόρτα Ριάλα (12:00)
Κεφαλονιά: Πλ. Βαλλιάνου στο Αργοστόλι (12:00)
Κιλκίς: Πλ. Ειρήνης (12:00)
Κοζάνη: Πλ. Νίκης (12:00)
Κομοτηνή: Κεντρική πλατεία (11:30)
Κόρινθος: Περιβολάκια (12:00)
Κως: Πλ. Ελευθερίας (10:30)
Λαμία: Πλ. Πάρκου (12:00)
Λέρος: Πλ. Πλατάνου (12:00)
Λευκάδα: Πλ. Αγ. Μηνά (12:00)
Λήμνος: Λιμάνι Μύρινας (12:00)
Λιβαδειά: Κεντρ. Πλ. (12:00)
Μαντούδι: Πλατεία (11:00)
Μεσολόγγι: Πρωτοδικείο (12:00)
Μονεμβασιά: Πλατεία (12:00)
Μυτιλήνη: Πλ. Σαπφούς (12:00)
Νάξος: Πλ. Μανδηλαρά (12:00)
Νάουσα: Κεντρ. Πλ. (12:00)
Ναύπακτος: Πλ. Φαρμάκη (12:00)
Ναύπλιο: Δημαρχείο (18:30)
Νικήτη: Δημαρχείο (17:00)
Ξάνθη: Κεντρική πλατεία (12:00)
Ορεστιάδα: Κεντρική πλατεία (12:00)
Πολύγυρος: Πλ. Δημαρχείου (12:00)
Πρέβεζα: Δικαστήρια (11:00)
Πτολεμαΐδα: Κεντρ. Πλ. (12:00)
Πύλος: Πλατεία Τριών Ναυάρχων (12:00)
Πύργος: Κεντρ. Πλ. (11:00)
Ρέθυμνο: Αγν. Στρατιώτη (12:00)
Ρόδος: Δημαρχείο (12:00)
Σάμος: Πλ. Πυθαγόρα (12:00)
Σαντορίνη: Πλ. Φηρών (12:00)
Σέρρες: Πλ. Ελευθερίας (12:00)
Σητεία: Κεντρ. Πλ. (12:00)
Σκόπελος: Παραλία (12:00)
Σκύδρα: Πλ. Δημοκρατίας (11:00)
Σπάρτη: Κεντρ. Πλ. (12:00)
Σύρος: Πλ. Μιαούλη (11:30)
Τρίκαλα: Κεντρ. Πλ. (12:00)
Τρίπολη: Πλ. Πετρινού (12:00)
Τύρναβος: Κεντρική πλατεία (12:00)
Φάρσαλα: Κεντρική πλατεία (12:00)
Φλώρινα: Πλ. Μόδη (12:00)
Φούρνοι: Πλατεία (12:00)
Χαλκίδα: Δικαστήρια (12:00)
Χίος: Πλ. Βουνακίου (12:00)
Ωρωπός: Λιμάνι (17:00)
Τα καλέσματα στο εξωτερικό
Βρυξέλλες: Πρεσβεία Ελλάδας (13:00)
Λονδίνο: Πρεσβεία (12:00)
Παρίσι: Pl. Republique (15:00)
Βερολίνο: Πρεσβεία (12:00)
Στουτγκάρδη: Schlossplatz (17:00)
Κολωνία: Rudolf-Platz (17:00)
Μιλάνο: Piazza Castello (12:00)
Μαδρίτη: Pl. Santa Gema (17:00)
Βαρκελώνη: Arc de Triomf (12:00)
Γενεύη: Pl. des Nations (15:00)
Χάγη: Lange Voorhout (12:00)
Πράγα: Náměstí Mίru (12:00)
Δουβλίνο: The Spire (12:00)
Στοκχόλμη: Humlegarden (15:00)
Γκέτεμποργκ: Jarntorget (18:00)
Εδιμβούργο: Princes Str (12:00)
Λίβερπουλ: Derby Sq (12:00)
Μάντσεστερ: St. Peter's Sq (14:00)
Μπαθ: Bath Abbey (11:00)
Ντάρλινγκτον: High Row (13:00)
Οξφόρδη: Balliol College (16:00)
Λευκωσία: Πλ. Ελευθερίας (17:00)
Τορόντο: Pape Ave (1/03, 16:30)
Μελβούρνη: Προξενείο (17:00)
Schongau: Marienplatz (14:00)