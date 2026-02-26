Σκύρος: «Του είπαν στο Κέντρο Υγείας ότι έχει πνευμονία και είχε υποστεί 17 εμφράγματα»

Από ανακοπή έχασε τη ζωή του ένας 46χρονος, ο οποίος πήγε με πόνο στο στήθος στο Κέντρο Υγείας Σκύρου και τον προέτρεψαν να μεταβεί στην Κύμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο της Σκύρου, την Παρασκευή (20/02).

Όπως καταγγέλλεται, η γιατρός φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών, διέγνωσε πνευμονία και του συνταγογράφησε φάρμακα, προτρέποντάς τον παράλληλα να μεταβεί στην Κύμη, στο ιατρικό κέντρο, για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι συγγενείς του 46χρονου ναυτικού που έχασε τη ζωή του, καταγγέλλουν ολιγωρία, καθυστέρηση και αδιαφορία γιατρών. Τη Δευτέρα ξαναπήγε με έντονους πόνους, μεταφέρθηκε με πλοίο της γραμμής στην Κύμη και από εκεί στην Αθήνα στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συγγενείς του κάνουν λόγο για χαμένο πολύτιμο χρόνο αλλά και για αδιαφορία των γιατρών.

Η σύζυγός του μίλησε στην εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" στο Star.

Συντετριμμένη η σύζυγός του δεν μπορεί να πιστέψει πώς έχασε τον άντρα της. Όπως λέει, την Παρασκευή, δεν τους έδωσαν σημασία. Καταγγέλλει μάλιστα, πως γιατρός τους είπε "Καλά τέτοια ώρα έρχεστε εσείς εδώ;", επειδή ήταν τριήμερο. Σύμφωνα με όσα είπε η ίδια στην εκπομπή, ο 46χρονος όταν έφτασε στην Αθήνα, είχε ήδη υποστεί 17 εμφράγματα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει πότε ακριβώς υπέστη ο σύζυγός της τα εμφράγματα.

Δεν έγινε λάθος διάγνωση, λέει η 5η Υγειονομική Περιφέρεια

Την δική της θέση σχετικά με το περιστατικό, έδωσε μέσω σχετικής ανακοίνωσης η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, αναφέροντας ότι ο 46χρονος δεν είχε εξαρχής συμπτώματα εμφράγματος.

Στην ανακοίνωση της η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας αναφέρει:

"Μετά από καταγγελία που έκαναν οι συγγενείς 46χρονου ότι πήγε - την περασμένη Παρασκευή- στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου με βήχα, του διέγνωσαν πνευμονία και την Καθαρά Δευτέρα πέθανε από ανακοπή στον Ευαγγελισμό , με ανακοίνωσή της η 5η Υγειονομική Περιφέρεια αναφέρει τα εξής:

Ο 46χρονος πήγε την περασμένη Παρασκευή ( 20/02/26) στις 15:00 το μεσημέρι μαζί με την σύζυγό του στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου. Παρουσίαζε έντονο ξηρό βήχα και ήταν απύρετος. Εξετάστηκε από ειδικό Παθολόγο, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, πήρε οδηγίες και χωρίς να έχει κανένα καρδιολογικό σύμπτωμα, αποχώρησε.

Την Καθαρά Δευτέρα το πρωί , στις 8:30 , ο 46χρονος - ο οποίος εργάζεται στο πλοίο της γραμμής - πήγε και πάλι στο Περιφερειακό Ιατρείο συνοδευόμενος από συνάδελφό του με πόνο στο στήθος. Έγινε καρδιογράφημα από Ιατρό Υπηρεσίας Υπαίθρου, εξετάστηκε και πάλι από παθολόγο που εφημέρευε καθώς και από καρδιολόγο ιδιώτη, ο οποίος εκλήθη στο ΠΠΙ Σκύρου. Με υποψία εμφράγματος έγιναν 4 καρδιογραφήματα, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή plavix, έγινε υποδόρια ένεση ηπαρίνης στην κοιλιακή χώρα και ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο.

Στις 9:40 με ασθενοφόρο του ΠΠΙ Σκύρου, (δεν ζητήθηκε αεροδιακομιδή) και συνοδεία γιατρού, επιβιβάστηκε στο καράβι υπό συνεχή παρακολούθηση και έφθασε στην Κύμη, όπου παρεδόθη στα ΤΕΠ του ΓΝ Κύμης. Εκ νέου εξετάστηκε από Καρδιολόγο, υπεβλήθη σε όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, υπέρηχο καρδιάς και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο " Ευαγγελισμός" όπου και κατέληξε".

Πηγή: thetoc.gr