Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη τη χώρα - Σε πλήρη ετοιμότητα 4000 αστυνομικοί, τα μέτρα ασφαλείας

Σε επιφυλακή θα βρίσκεται το Σάββατο το σύνολο της αστυνομικής δύναμης της χώρας, εξαιτίας των κινητοποιήσεων με αφορμή την επέτειο των τριών ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών με 57 νεκρούς.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν 95 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε κάθε γωνιά της χώρας, ενώ κινητοποιήσεις θα υπάρξουν και σε 25 χώρες του εξωτερικού.

Τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των κινητοποιήσεων για την «μαύρη» επέτειο των Τεμπών

Ως προς τα μέτρα ασφαλείας στη χώρα μας, οι αστυνομικοί των υπηρεσιών θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ενώ περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί θα συμμετάσχουν στην διαχείριση των κινητοποιήσεων. Στην Αττική, αστυνομικοί της Τροχαίας, της Κρατικής Ασφάλειας, των ΜΑΤ και της ΥΑΤ, οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., ΔΡΑΣΗ, της Αντιτρομοκρατικής και άλλων υπηρεσιών θα συμμετάσχουν τόσο στα μέτρα περιφρούρησης της πλατείας Συντάγματος όσο και στα προληπτικά μέτρα πριν και κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Όσον αφορά τα «προληπτικά μέτρα», πρόκειται για προληπτικές έρευνες σε πεζούς και ύποπτα οχήματα. Η παρόμοια πρακτική που ακολουθείται τον τελευταίο καιρό σε ανάλογες κινητοποιήσεις έχει αποφέρει θεαματικά αποτελέσματα, με δεκάδες συλλήψεις ατόμων με βεγγαλικά, μολότοφ, σφυριά και άλλα παράνομα αντικείμενα.

Επιπλέον, σε ετοιμότητα θα είναι οι «αύρες» της πυροσβεστικής, τα οχήματα εκτόξευσης νερού υπό πίεση, ελεύθεροι σκοπευτές των Ειδικών Δυνάμεων που θα βρίσκονται διασκορπισμένοι σε κτήρια στο κέντρο της Αθήνας, ενώ διαρκή ζωντανή εικόνα θα δίνουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. τα drone και τα ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. Παρόν στο Κέντρο, θα είναι και ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός που θα επιβλέπει τις ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων δίνοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Εάν και η Αττική έχει μεγάλο αριθμό αστυνομικών, το ίδιο δεν συμβαίνει και στην Περιφέρεια, όπου πολλές αστυνομικές υπηρεσίες «στενάζουν» από την έλλειψη προσωπικού και καλούνται να διαχειριστούν τις κινητοποιήσεις, πέραν των καθημερινών τους καθηκόντων.

Η εντολή που έχει δοθεί από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. είναι να μην προκληθούν οι διαδηλωτές, αλλά πρέπει να υπάρξουν ενδελεχείς έρευνες σε όσους προσέρχονται από τις γνωστές «ύποπτες» συνοικίες. Είναι αναμενόμενο πως τα αστυνομικά τμήματα της Αττικής, θα υπολειτουργούν καθώς αστυνομικοί τους θα διατεθούν για τις ανάγκες περιφρούρησης των κινητοποιήσεων στο Σύνταγμα. Για αυτό τον λόγο, υπάρχει εντολή για αυξημένη ετοιμότητα σε όσους παραμείνουν στα τμήματα ενώ οι πολίτες που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού για προσωπικές τους υποθέσεις καλό θα είναι να τα επιβεβαιώσουν μιας και πιθανότατα, οι αξιωματικοί υπηρεσίας και το εναπομείναν προσωπικό θα καλύπτουν μόνο τα έκτακτα περιστατικά.

Πηγή: iefimerida.gr