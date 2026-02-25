Μισή ώρα για 10 χλμ. και 110 ώρες τον χρόνο χαμένες στο μποτιλιάρισμα

Η καθημερινότητα στους δρόμους της Αθήνας γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτική. Η πρωτεύουσα μοιάζει να κινείται στα όρια των αντοχών της, με τους οδηγούς να περνούν όλο και περισσότερη ώρα εγκλωβισμένοι στην κίνηση και ειδικά στον Κηφισό.

Τα στοιχεία νέας μελέτης του ΙΟΒΕ σκιαγραφούν μια πόλη που παλεύει με ένα διαρθρωτικό πρόβλημα μετακινήσεων.

Η Ελλάδα καταγράφει 579 επιβατικά αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους, την 11η υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Αθήνα, η εικόνα είναι ακόμη πιο επιβαρυμένη με σχεδόν 900 αυτοκίνητα να αντιστοιχούν σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Συγκριτικά στη μητροπολιτική περιοχή της Ρώμης η αναλογία είναι περίπου 500 οχήματα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ στη Λισαβόνα υποχωρεί κοντά στα 250.

Την ίδια στιγμή, η χώρα διαθέτει τον γηραιότερο στόλο επιβατικών στην ΕΕ, με μέσο όρο ηλικίας άνω των 17 ετών — μια κληρονομιά της πολυετούς οικονομικής κρίσης που περιόρισε την ανανέωση οχημάτων.

Μισή ώρα για 10 χιλιόμετρα

Η μέση διάρκεια διαδρομής για κάθε 10 χιλιόμετρα στην Αθήνα αγγίζει τα 29,4 λεπτά, έχοντας αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία.

Τις ώρες αιχμής, οι ταχύτητες των ΙΧ περιορίζονται στα 20–25 χλμ./ώρα, ενώ εκτός αιχμής μπορούν να φτάσουν έως τα 50 χλμ./ώρα, ανάλογα με την κατάσταση στους βασικούς οδικούς άξονες. Το φαινόμενο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά πρωινά και απογευματινά «κύματα». Η αυξημένη τουριστική κίνηση διατηρεί υψηλούς φόρτους ακόμη και τα Σαββατοκύριακα ή αργά το βράδυ.

Από το 2017 και μετά, η κυκλοφορία παρουσιάζει σταθερή άνοδο. Η απασχόληση στην Αττική ενισχύθηκε κατά 10%, ενώ η υποχώρηση της τηλεργασίας οδήγησε περισσότερους εργαζόμενους σε καθημερινές μετακινήσεις.

Οι ημερήσιες μετακινήσεις εκτιμώνται σε 6,4 εκατομμύρια το 2024 και αναμένεται να φτάσουν τα 7,1 εκατομμύρια έως το 2030. Σύμφωνα με τη μελέτη, κάθε εργαζόμενος χάνει περίπου 110 ώρες ετησίως λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Παράλληλα, η τουριστική άνοδος εντείνει την πίεση. Οι επισκέπτες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 45% από το 2016 έως το 2024, ενώ στην Αθήνα σχεδόν διπλασιάστηκαν. Οι περιορισμένες θέσεις στάθμευσης και το υψηλό κόστος από 10 έως 15 ευρώ στο κέντρο και από 5 έως 7 ευρώ στα προάστια, επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Η μελέτη εξετάζει και τη συμβολή της Uber στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εταιρεία συνεργάζεται με περίπου 6.000 επαγγελματίες οδηγούς ταξί — σχεδόν το μισό του ενεργού στόλου — ενώ οι διαδρομές μέσω της πλατφόρμας προσέθεσαν 110 εκατ. ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ το 2024. Από αυτά, περίπου 50 εκατ. ευρώ αποδίδονται σε άμεση επίδραση και 60,5 εκατ. ευρώ σε έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις.

Η εικόνα που αποτυπώνεται είναι σαφής: η Αθήνα αντιμετωπίζει ένα σύνθετο και επίμονο πρόβλημα κινητικότητας. Με γηρασμένο στόλο, υψηλή πυκνότητα ΙΧ και διαρκώς αυξανόμενες μετακινήσεις, η ανάγκη για συνδυαστικές λύσεις — από ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς έως έξυπνες ψηφιακές υπηρεσίες — καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική.

