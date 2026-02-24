Άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στο κέντρο της Αθήνας: Έβγαλαν μαχαίρια για να λύσουν τις διαφορές τους

Αιματηρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές δύο οδηγούς σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/02/2026) στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο άνδρες οδηγοί για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ήρθαν στα χέρια στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον άλλο ελαφριά.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε στις 15:10 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνας.

Γρήγορα τα αίματα ανάψαν και οι λεκτικές αντιπαραθέσεις γρήγορα μετατράπηκαν σε ύβρεις και χειροδικίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 51χρονος οδηγός μηχανής χτύπησε με το κράνος του έναν 70χρονο ο οποίος έβγαλε ένα μαχαίρι και τον τραυμάτισε ελαφριά.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν, ενώ παρασχέθηκαν κι οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο πως ο καυγάς ξεκίνησε για την προτεραιότητα.

Πηγή: newsit.gr