ΑΑΔΕ: Εκατομμύρια σε μετρητά, ναρκωτικά, παράνομες εισαγωγές - Οι τελωνειακοί έλεγχοι το β' εξάμηνο του 2025

Σημαντικά ευρήματα κατέγραψαν οι τελωνειακές Αρχές της ΑΑΔΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με κατασχέσεις που αφορούν αδήλωτα μετρητά, λαθραία καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα, ναρκωτικές ουσίες, ακόμα και ζώα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πρόκειται για:

Αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα: 773.355 ευρώ, 101.230 δολάρια ΗΠΑ, 10.815 δολάρια Καναδά, 112.000 λίρες Τουρκίας, 9.900 σέκελ, 130 λίρες Αγγλίας, 5.850 ρούβλια Ρωσίας, 17.840 γρίβνα Ουκρανίας, 605.500 φιορίνια Ουγγαρίας, 2.573 γουάν Κίνας, 47.540 δηνάρια Σερβίας, 11.000 ζλότι Πολωνίας, τραπεζικές επιταγές αξίας 21.101 ευρώ και 995.197 λίρες Τουρκίας, 14 χρυσά νομίσματα και 3 ράβδοι χρυσού.

Καπνικά προϊόντα: 4.715.310 τεμάχια τσιγάρα, 231 κιλά καπνού, 425 πούρα και 10.780 θερμαινόμενες ράβδοι καπνού.

Αλκοολούχα ποτά: 96 φιάλες παράνομων προϊόντων.

Λοιπά λαθραία και παραποιημένα είδη: 27.448 λαθραία είδη και 6.262 παραποιημένα προϊόντα.

Ναρκωτικά: 168 κιλά κάνναβης, 506 κιλά KHAT και 1.010.650 δισκία ναρκωτικών ουσιών.

Αδήλωτα μετρητά σε αεροδρόμια και χερσαία σύνορα.

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τη συνδρομή σκύλων ανίχνευσης, εντοπίστηκαν δεκάδες περιπτώσεις επιβατών με μεγάλα χρηματικά ποσά από προορισμούς όπως Τορόντο, Κάιρο, Τελ Αβίβ και Αμμάν.

Αντίστοιχα ευρήματα καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», καθώς και σε συνοριακούς σταθμούς όπως οι Εύζωνοι, οι Καστανιές, η Κακαβιά, η Κρυσταλλοπηγή και το Μαυρομάτι.

Ιδιαίτερη περίπτωση σημειώθηκε στον Εμπορικό Λιμένα Ρόδου, όπου εντοπίστηκαν σε επιβάτη από την Τουρκία 17.385 ευρώ και 95.600 λίρες Τουρκίας.

ΑΑΔΕ: Μαζικές κατασχέσεις λαθραίων καπνικών

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνελήφθησαν συνολικά 29 επιβάτες (αφίξεις και αναχωρήσεις) με περισσότερα από 1,2 εκατ. τεμάχια τσιγάρων στις αποσκευές τους, ενώ σε εγκαταλελειμμένες αποσκευές εντοπίστηκαν επιπλέον 1,69 εκατ. τσιγάρα.

Σημαντικές ποσότητες βρέθηκαν επίσης:

Στο Τελωνείο Ευζώνων (πάνω από 1,48 εκατ. τσιγάρα)

Στο Τελωνείο Καστανέων

Στα Τελωνεία Πατρών, Δράμας και Μυτιλήνης

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Παράνομα αλκοολούχα και παράνομη απόσταξη

Κατασχέσεις αλκοολούχων ποτών πραγματοποιήθηκαν στα Τελωνεία Μυτιλήνης, Δράμας και Ευζώνων.

Στο Τελωνείο Καστοριάς εντοπίστηκε άμβυκας σε πλήρη λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια απόσταξης. Το μηχάνημα σφραγίστηκε και κατασχέθηκαν οι πρώτες ύλες.

Ναρκωτικά: Πάνω από 1 εκατ. δισκία και εκατοντάδες κιλά ουσιών

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, εντοπίστηκαν:

1.010.650 δισκία με δραστικές ουσίες όπως μιδαζολάμη, κλοναζεπάμη και τραμαδόλη.

90,8 κιλά κάνναβης σε εμπορική φορτωτική από Ισπανία.

506 κιλά KHAT σε φορτωτικές από Ισραήλ.

Συσκευές ατμίσματος με ουσίες THC.

Στον Συνοριακό Σταθμό Νυμφαίας, ελεγκτές εντόπισαν 77 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε όχημα με βουλγαρικές πινακίδες.

Παράνομες εισαγωγές εμβολίων και ζώων

Στο Τελωνείο Κήπων κατασχέθηκαν 24 συσκευασίες λυοφιλοποιημένου ζωντανού εμβολίου κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων, τουρκικής προέλευσης, η εισαγωγή του οποίου απαγορεύεται στην Ε.Ε.

Ιδιαίτερη υπόθεση σημειώθηκε στο Τελωνείο Ευζώνων, όπου σε φορτηγό με δηλωθέν εμπόρευμα «κενά κουτιά από άργιλο» εντοπίστηκαν πέντε ζωντανά κουτάβια χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Η είσοδός τους στη χώρα δεν επετράπη και κινήθηκαν οι διαδικασίες επαναπροώθησης.

Βαρύ πρόστιμο σε επιχείρηση μεταχειρισμένων οχημάτων

Σε στοχευμένο έλεγχο επιχείρησης στον Νομό Τρικάλων εντοπίστηκαν 102 οχήματα σε εμπορική χρήση, παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν σε υποχρεωτική ακινησία.

Πηγή: iefimerida.gr