Συνελήφθη γνωστός μάνατζερ στην Κηφισιά μετά από επεισοδιακή καταδίωξη

Στην σύλληψη ενός 72χρονου οδηγού προχώρησαν οι αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στην Κηφισιά. Ο άντρας, γνωστός μάνατζερ, αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο της τροχαίας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη για 10 χιλιόμετρα, από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά.

Τελικά η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά όπου και οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον 72χρονο, εναντίον του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 72χρονος είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, ενώ η αστυνομία τον σταμάτησε για έλεγχο χωρίς τελικά να βρεθεί κάτι ύποπτο στο όχημα. Ωστόσο, είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε δίκες που σχετίζονταν με την ελληνική βιομηχανία θεάματος και παρεμφερείς κλάδους.