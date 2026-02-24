«Με κακοποίησε όταν ήμουν 7 ετών» - Η αποκάλυψη της κόρης του 64χρονου που επιχείρησε να βιάσει ΑμεΑ

Νέες σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας και σχετίζονται με την υπόθεση απόπειρας βιασμού μιας κοπέλας με αναπηρία από 64χρονο στην Κυψέλη.

Η κόρη του άνδρα που κατηγορείται, υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα της όταν ήταν επτά ετών. Όπως ανέφερε στην κάμερα του Mega, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην Αλβανία, όταν βρίσκονταν μόνοι στο σπίτι.

«Όταν ήμουν επτά ετών, ο πατέρας μου με κακοποίησε. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η ίδια υποστήριξε ότι σε μεταγενέστερη αντιπαράθεση τού ανέφερε όσα είχαν συμβεί, με εκείνον να αρνείται τις κατηγορίες. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν διατηρεί πλέον επαφή με το οικογενειακό της περιβάλλον.

Η κοπέλα αποκάλυψε πως κράτησε για χρόνια σαν επτασφράγιστο μυστικό τον εφιάλτη που ισχυρίζεται πως έζησε στα χέρια του ίδιου της του πατέρα. «Όταν αποφάσισα να τον καταγγείλω, σχεδόν όλοι από την οικογένειά μου και το κοντινό μου περιβάλλον μού γύρισαν την πλάτη.

Ήθελα να τον καταγγείλω όμως επειδή, όπως μου είπαν, έχουν περάσει χρόνια δεν θα έβγαζε κάπου και πως δεν μπορούσα να το αποδείξω τώρα. Η μητέρα μου γνώριζε τι έκανε και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Δεν θέλω καμία επαφή με κανέναν τους. Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν όταν το ανέφερα στα αδέλφια μου... Κι εκείνοι πήραν το μέρος τους κι από τότε έχω κόψει επαφές μαζί τους».

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 64χρονου - Βίντεο από την εισβολή του

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Aρχές για τη σύλληψη του 64χρονου που κατηγορείται για απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη. Μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος με τις αρχές να κάνουν έρευνες παντού για τον εντοπισμό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (21/02), μέσα στην κατοικία της οικογένειας. Μάλιστα, σε οπτικό υλικό που δημοσίευσε το MEGA, καταγράφεται ο 64χρονος να εισέρχεται στο διαμέρισμα, να ασφαλίζει την πόρτα και ακολούθως να προβαίνει σε απόπειρα κακοποίησης της νεαρής κοπέλας.

Λίγα λεπτά αργότερα, όταν η μητέρα του θύματος επέστρεψε, ακολούθησε βίαιη συμπλοκή, με την ίδια να προσπαθεί να τον απωθήσει χρησιμοποιώντας ένα τηγάνι και εκείνον να την ξυλοκοπεί άγρια.

Η μητέρα βρήκε την κόρη σε κατάσταση σοκ

Η μητέρα, η οποία απουσίαζε αρχικά από το σπίτι, κατήγγειλε πως ο δράστης βίασε τη μία από τις δίδυμες κόρες της και επιχείρησε να επιτεθεί και στη δεύτερη. Η ίδια αντιλήφθηκε το τι συνέβαινε παρακολουθώντας τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού και έσπευσε αμέσως πίσω όταν είδε τη νεαρή κοπέλα να κλαίει.

Όπως κατέθεσε, βρήκε την κόρη της σε κατάσταση σοκ και κυνήγησε τον δράστη με ένα τηγάνι και ένα μαχαίρι, όμως εκείνος κατάφερε να διαφύγει πριν φτάσει η αστυνομία.

Ο καταζητούμενος 64χρονος φέρεται να είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας τα τελευταία έτη, έχοντας γνωρίσει τη μητέρα μέσω της τοπικής ενορίας.

Ο ίδιος είχε προσφερθεί να βοηθάει με διάφορες ανάγκες του σπιτιού, με αυτόν τον τρόπο είχε αποκτήσει ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο. Παρά τις έρευνες, ο 64χρονος παραμένει μέχρι στιγμής άφαντος.

