Κομοτηνή: Ελεύθεροι αφέθηκαν ιδιοκτήτες ταβέρνας όπου υποχώρησε το δάπεδο προκαλώντας τραυματισμούς

Ελεύθεροι αφέθηκαν με προφορική εντολή εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες ταβέρνας στον οικισμό Πάνδροσος της Κομοτηνής, τμήμα του ξύλινου δαπέδου της οποίας κατέρρευσε το Σάββατο (22/2), με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πελατών του καταστήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση διεξάγεται προανάκριση. Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας, ηλικίας 35 και 28 ετών, είχαν συλληφθεί χθες αμέσως μετά το συμβάν με την κατηγορία της πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Τέσσερα τραπέζια βρέθηκαν στο κενό

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε όταν το δάπεδο τμήματος του καταστήματος υποχώρησε, με αποτέλεσμα οι θαμώνες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν ξαφνικά στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν οκτώ άτομα στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

«Ήταν σαν να άνοιξε η γη και να μας κατάπιε»

«Ήμασταν μία παρέα εννέα ατόμων. Ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο, νομίζοντας εξαρχής ότι έχει πέσει κάποια καρέκλα, κάποιος δίσκος, δεν δώσαμε σημασία, συνεχίσαμε το φαγοπότι, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές και ακούγαμε έναν περίεργο θόρυβο και υποθέσαμε ότι έριχνε χαλάζι, ήμασταν δίπλα στο τζάμι. Όμως δεν ήταν το χαλάζι, ήταν από κάτω τα ξύλινα, τα σαθρά υποστυλώματα που είχε. Ήταν σάλα η οποία κρεμόταν από ένα ποδαράκι. Είχε τέτοια υποστυλώματα και από πάνω ο ιδιοκτήτης, ο επιχειρηματίας, είχε βάλει τσιμέντο και πλακάκι. Πραγματικά είναι σαν να άνοιξε η γη και να μας κατάπιε. Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε, να κάνουμε τίποτα απολύτως. Ξαφνικά εγώ βρέθηκα στο κενό, όπως και όλη μου η παρέα. Έχω κινηθεί νομικά», ανέφερε στο Mega μία πελάτισσα.

«Αν δεν υπήρχε ένα άλλο δοκάρι παραδίπλα θα έπεφτε η στέγη πάνω στο κεφάλι μας. Εγώ ήμουν εγκλωβισμένη επί ένα τέταρτο, δεν μπορούσα να βγω. Ήμουν ανάμεσα σε τραπέζια, σε καρέκλες», συνέχισε η γυναίκα.

Πηγή: cnn.gr