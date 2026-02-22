Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο με τους τρεις νεκρούς

20 άτομα, ανάμεσά τους 4 ανήλικοι, διασώθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο

Συνεχίζονται στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού, οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, μετά το ναυάγιο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι 20 μετανάστες, εθνικότητας Σουδάν και Αιγύπτου, ανάμεσά τους 4 ανήλικοι, διασώθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο, ενώ εντοπίστηκαν και τρεις άνδρες νεκροί. Σύμφωνα με δήλωση των μεταναστών που διασώθηκαν, αγνοούνται περίπου 25 άτομα.

Στις έρευνες που θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, εκτός από τα παραπλέοντα σκάφη, συμμετέχει φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και σκάφος της δύναμης FRONTEX.

