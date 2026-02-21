Σύγκρουση τρένου με ΙΧ στην Πάτρα - Ακυρώσεις δρομολογίων

Τρένο του προαστιακού συγκρούστηκε με ΙΧ στις 2:30 μετά το μεσημέρι στην Πάτρα.

O συρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Αθηνών και 5 Πηγαδίων. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Hellenic Train ολοκληρώθηκε η διερεύνιση του περιστατικού και «η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 12306 (Ρίο- Άγιος Ανδρέας) αναχώρησε για τον τελικό της προορισμό. Τα δρομολόγια 12307 (Άγιος Ανδρέας- Ρίο) και 12308 (Ρίο- Άγιος Ανδρέας) ακυρώνονται»

Πηγή: cnn.gr