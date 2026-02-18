Καταιγισμός αποκαλύψεων για τη Βιολάντα: Οι αδήλωτες αποθήκες, τα νέα βίντεο και οι καταγγελίες-φωτιά των υδραυλικών

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το εργοστάσιο “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, μετά την έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Καινούργια στοιχεία αποκαλύπτουν σοβαρά λάθη και παραλείψεις στη λειτουργία του εργοστασίου “Βιολάντα”. Παράλληλα, παρατυπίες εντοπίστηκαν και σε δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας, το οποίο και σφραγίστκε, ενώ

Την ίδια στιγμή, νέα βίντεο από την έκρηξη ήρθαν στο “φως”, ενώ καινούργια στοιχεία προκύπτουν από την ανατριχιαστική κατάθεση του υδραυλικού που τοποθέτησε τον σωλήνα προπανίου, καθώς και ενός άλλου υδραυλικού που ενημέρωσε τον υπεύθυνο παραγωγής για την έντονη οσμή υγραερίου.

Απολογείται την Τετάρτη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Τι θα επικαλεστεί



Προθεσμία να απολογηθεί στη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) έλαβε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου “Βιολάντα”. Οι δικηγόροι του ζήτησαν νωρίτερα σήμερα προθεσμία, έστω μιας ημέρας, ώστε να προετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας.

Η υπερασπιστική του γραμμή εστιάζει στην αντίκρουση των πορισμάτων των εμπειρογνωμόνων και των δεκάδων μαρτυριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του EΡT, η δικογραφία περιλαμβάνει καταθέσεις-φωτιά που καταδεικνύουν πλήρη αδιαφορία για τα συστήματα ασφαλείας:

Αγνοημένοι συναγερμοί: Καταγράφεται μαρτυρία για συναγερμό που ηχούσε επαναλαμβανόμενα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης κατά την τελευταία εβδομάδα.



Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα». Μένει να εξεταστεί αν όντως ήταν λάθος μήνυμα ή όχι.

Ενημέρωση διοίκησης: Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν μεταφέρει στη διοίκηση τα παράπονα για την ανυπόφορη οσμή, λαμβάνοντας την οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, επιμένοντας στο σενάριο της δυσοσμίας από τους υπονόμους.

Κρίσιμες ώρες πριν την έκρηξη: Μαρτυρία εργαζομένου αναφέρει ότι η δυσοσμία ήταν έντονη ακόμη και λίγες ώρες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κανένα προληπτικό μέτρο.

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από την Εισαγγελία εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας της βιομηχανίας μπισκότων.

Τα νέα βίντεο-ντοκουμέντα από τη φονική έκρηξη

Συγκλονίζουν τα νέα βίντεο-ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και τα οποία προβλήθηκαν σε εκπομπή του MEGA.

Κατά τη διάρκεια της έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, ο φύλακας του εργοστασίου της “Βιολάντα”, ο οποίος ήταν κοντά στο σημείο, έπεσε από το ωστικό κύμα και όταν κατάφερε να συνέλθει, ενώ ήταν και εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές παρότι ήταν σε κατάσταση σοκ.

Το “Live News” έφερε στο φως της δημοσιότητας τρία νέα βίντεο-ντοκουμέντα από την στιγμή της μεγάλης έκρηξης.

Στα πλάνα φαίνεται η λάμψη που προκλήθηκε από την έκρηξη, από την οποία ξέσπασε φωτιά εντός του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Σε ένα από τα βίντεο μάλιστα φαίνεται ένα μικρό φως μόλις περίπου 5 μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Πρόκειται για τον φύλακα του εργοστασίου που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ και όπως ο ίδιος είπε: «Θα μπορούσε να είναι ανάμεσα στους νεκρούς».

“Να λες ότι η μυρωδιά έρχεται από τον βόθρο” – Τι δήλωσε εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού

Σύμφωνα με πληροφορίες, της ΕΡΤ εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στο εργοστάσιο φέρεται να είπε στις αρχές πως είχε πάρει εντολή να λέει στους εργαζόμενους πως αυτή η έντονη οσμή που προβλημάτιζε προερχόταν από τους βόθρους.

Υποστηρίζει ότι ενημέρωσε για την έντονη δυσοσμία τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Αυτοί κάλεσαν τον ειδικό που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης να ελέγξει.

Ο υδραυλικός του εργοστασίου ανέφερε ότι «ο κ. (…) είχε φέρει ένα μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στο χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Η αποκαλυπτική κατάθεση του υδραυλικού που τοποθέτησε τον σωλήνα προπανίου – “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω”

Την ίδια στιγμή, σοκαριστικά στοιχεία προκύπτουν από την κατάθεση άλλου υδραυλικού, από τα Τρίκαλα, ο οποίος περιέγραψε πώς έγινε η σύνδεση της εξωτερικής δεξαμενής προπανίου με το κτήριο.

Ειδικότερα, φέρεται να κατέθεσε πως κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη της “Βιολάντα” για να συνδέσει εξωτερική δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 5.000 λίτρων με το κτήριο. Όπως υποστήριξε, είχε ήδη ανοιχτεί χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια του βιομηχανικού χώρου και του ζητήθηκε να τοποθετήσει σωλήνα μήκους 8 έως 10 μέτρων για τη σύνδεση.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση όπως και έκανα ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκατάστασης αερίου προπανίου», σημείωσε ο υδραυλικός του εργοστασίου.

Ο ίδιος φέρεται να πρότεινε την επένδυση του καναλιού με μπετόν, τόσο στη βάση όσο και στα πλαϊνά, ώστε ο αγωγός να μην εφάπτεται στο έδαφος, καθώς και την τοποθέτηση μεταλλικού φρεατίου για εύκολη πρόσβαση και έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, έλαβε την απάντηση ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα πραγματοποιούνταν και ότι την ευθύνη αναλάμβανε ο ιδιοκτήτης.

«Μου είπε: “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί”», φέρεται να ανέφερε ο υδραυλικός.

Αναλυτικά η κατάθεση του υδραυλικού:



«Εγώ πραγματοποίησα την τοποθέτηση μεταλλικού συστήματος σωλήνωσης σε βάθος περίπου ενός μέτρου σε χαντάκι που είχε διανοίξει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Βιολάντα, από την δεξαμενή μέχρι το βιομηχανικό κτίριο όπου έγινε η έκρηξη.

Συγκεκριμένα με φώναξε ο ιδιοκτήτης και μου είπε να του συνδέσω μία εξωτερική δεξαμενή προπανίου, που υπήρχε ήδη στο σημείο με το εν λόγω βιομηχανικό κτίριο. Όταν πήγα εκεί μαζί με τον ιδιοκτήτη είδα να έχει σκαφτεί ήδη ένα υπόγειο χαντάκι, βάθους περίπου ενός μέτρου το οποίο ξεκινούσε από την δεξαμενή και έφτανε μέχρι τα θεμέλια του κτιρίου. Σε αυτό το χαντάκι μου ζήτησε ο ιδιοκτήτης να τοποθετήσω μία σωλήνα μήκους 8 με 10 μέτρα περίπου ώστε να συνδεθεί η δεξαμενή με το κτίριο.

Εγώ τότε του είπα ότι θα έπρεπε να ρίξει και να στρώσει με μπετόν το κάτω μέρος του καναλιού, καθώς και τα πλαϊνά τμήματα αυτού, ώστε η σωλήνα να μην είναι θαμμένη στο χώμα και ακριβώς από επάνω να υπάρχει μεταλλικό φρεάτιο, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση όταν χρειάζεται και να μπορεί να γίνεται επιθεώρηση για λόγους ασφαλείας. Επίσης του είπα ότι θα έπρεπε η σωλήνα να βαφτεί κι αφού στέγνωνε το χρώμα θα έπρεπε να περαστεί με μονωτικό υλικό.

Εκείνος μου είπε χαρακτηριστικά: ‘’Δεν θα ρίξω μπετόν ούτε θα φτιάξω φρεάτιο, εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω εγώ. Εσύ βάλε την σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα τι θα συμβεί’’. Μετά από αυτό εγώ απλώς συνέδεσα την σωλήνα. Επίσης μου είχε ζητήσει ο ιδιοκτήτης να κάνω εγκαταστάσεις σωληνώσεων προπανίου από το εξωτερικό σημείο όπου σταματήσαμε και εντός του κτιρίου, ώστε να συνδεθούν διάφορες συσκευές, αλλά εγώ του αρνήθηκα αυτή την εγκατάσταση, γιατί θα ήταν πολύ επικίνδυνο, διότι δεν διέθετα την κατάλληλη πιστοποίηση».

Αποθήκη “φάντασμα” χωρίς πυρασφάλεια στο τρίτο εργοστάσιο

Δεύτερο εργοστάσιο της “Βιολάντα” σφραγίστηκε την Τρίτη (17/02), ενώ την ίδια στιγμή τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας οδεύει προς αναστολή λειτουργίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, στο τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα εντοπίστηκε «αποθήκη- φάντασμα», ενώ στο δεύτερο στα Τρίκαλα βρέθηκε ένας χώρος 1500 τετραγωνικών, μια επέκταση, που επίσης, δεν ηταν δηλωμένη .

Με βάση τα δεδομένα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν διαπιστώσει, επί της ουσίας, την ύπαρξη τριών μονάδων αραγωγής βιομηχανίας μπισκότων με σωρεία επικίνδυνων παραλείψεων και αμελειών για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων.

Χαρακτηριστικό της σοβαρότητας των ατυπιών είναι το γεγονός πως οι αρχές, ενδεικτικά, δυσκολεύονται να εντοπίσουν κάτι σωστό από την αρχή έως το τέλος αφου και στα τρία εργοστάσια υπάρχουν κρυφές αποθήκες, κρυφές δεξαμενές, θαμμένες πρόχειρα σωληνώσεις παροχής, με πιθανή αιτία απόκρυψης, μειωμένα τετραγωνικά και συνάμα μειωμένο κόστος εξοπλισμού πυρασφάλειας.

Δεδομένων των ευρημάτων, και το τρίτο εργοστάσιο της βιομηχανίας στη Λάρισα οδεύει προς ανάκληση λειτουργίας.

Πηγή: news247.gr