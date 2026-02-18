Καισαριανή: Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης - Έχει πουλήσει πάνω από 47.000 αντικείμενα του Γ' Ράιχ

Απόφοιτος Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Γάνδης είναι ο Βέλγος συλλέκτης, ο οποίος έχει στην κατοχή του τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αγωνιστών από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Ο συλλέκτης από το 2015 κατέχει ηλεκτρονική εταιρία και ειδικεύεται αποκλειστικά στην πώληση στρατιωτικών εγγράφων και αντικειμένων του Τρίτου Ράιχ, δηλαδή της ναζιστικής Γερμανίας. Μάλιστα, διαθέτει έναν τεράστιο όγκο υλικού και έχει ήδη προχωρήσει στην πώληση πάνω από 47.000 αντικειμένων μέχρι σήμερα.

Όπως αναφέρει και η βελγική εφημερίδα της περιοχής της Φλάνδρας, Nieuwsblad, οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονται από 5 έως 550 ευρώ, ενώ ο ρυθμός των καταχωρήσεων φτάνει τις 1.000 τον μήνα.

Σήμερα στη Γάνδη Έλληνες εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού

Ο Βέλγος συλλέκτης, από όταν έγινε γνωστό ότι κατέχει τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή και έπειτα από τη γνωστοποίηση των προθέσεων του ελληνικού κράτους να τις αποκτήσει ως ιστορικά τεκμήρια, τις απέσυρε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοπρασιών του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος στο πρακτορείο ειδήσεων Belga, θα κρατήσει αποστάσεις μέχρι να έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές, ενώ σήμερα, Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, αναμένεται να φτάσουν στη Γάνδη Έλληνες εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συναντηθούν μαζί του.

Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν

Στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Καισαριανής, στο Σκοπευτήριο, φυλάσσονται οι φάκελοι των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944.

Μεταξύ αυτών είναι και ο ατομικός φάκελος του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο e-bay από τον Βέλγο πωλητή πρόσφατα, το ΚΚΕ έχει αναγνωρίσει το πρόσωπό του ως έναν από τους άντρες που προχωρούν μπροστά.

Για το ίδιο πρόσωπο, ωστόσο, οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για τον Βασίλη Παπαδήμα, αδελφό του εκδότη, Δημήτρη Παπαδήμα. Γεννημένος στην Πύλο το 1909, εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο. Συνελήφθη την 6η Αυγούστου 1941 από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες, βάσει καταλόγων που είχαν παραδοθεί στις δυνάμεις Κατοχής, και ακολούθησε μια διαδρομή κρατήσεων από το στρατόπεδο του Ναυπλίου στη Λάρισα και, τελικά, στο Χαϊδάρι, πριν συμπεριληφθεί στους 200 της Πρωτομαγιάς 1944.

Οι ατομικοί φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους Ναζί κατακτητές, μαζί με προσωπικά τους είδη, φυλάσσονται στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης που βρίσκεται στο χώρο του Σκοπευτηρίου.

Οι φάκελοι αυτοί θα συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των αγωνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που δημοσιοιποιήθηκαν πρόσφατα από Βέλγο συλλέκτη και τραβήχτηκαν από Ναζί στρατιωτικό κατά την εκτέλεση των 200 κρατουμένων την Πρωτομαγιά του 1944, εφόσον πράγματι, προχωρήσει η διαδικασία.

