Και πολιτικές «ουρές» στην υπόθεση ΟΠΕΚΑ - Διαδικασία επιστροφής των 1,8 εκατ. ευρώ κινεί ο Οργανισμός

Ενώ οι εισαγγελικές Αρχές θα κληθούν να εντοπίσουν τέλεση αξιόποινων πράξεων στην "υπόθεση ΟΠΕΚΑ", μετά την αποκάλυψη νέας διασπάθισης δημοσίου χρήματος, το θέμα αναμένεται να αποκτήσει και σοβαρή πολιτική διάσταση.

Και αυτό διότι οι πληροφορίες φέρουν το πρόσωπο "κλειδί" της υπόθεσης -προϊσταμένη του Οργανισμού- να έχει αποσπαστεί στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούσα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Το ενδιαφέρον φυσικά δεν επικεντρώνεται μόνο στην κομματική ταυτότητα του συγκεκριμένου στελέχους του ΟΠΕΚΑ, αλλά και στις προεκτάσεις του θέματος. Στην "τσιμπίδα" θα βρεθούν και οι ευνοημένοι από τις ενέργειες της συγκεκριμένης υπαλλήλου, καθώς άμεσα θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες ανάκτησης των χρημάτων.

To κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται, μετά την έκδοση του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σωρεία παραβάσεων στη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων συνολικού ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίως πρόκειται για υποθέσεις καταβολής συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων σε ανθρώπους που είτε δεν πληρούσαν ακόμη τα ηλικιακά κριτήρια, είτε δεν είχαν ολοκληρωμένους φακέλους για να λάβουν την ελάχιστη σύνταξη.

Η Αρχή έλεγξε 372 φακέλους αιτήσεων και οι εμπλεκόμενοι σε αυτούς θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αυτό αναφέρεται και σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ από το αρμόδιο υπουργείο Οικογένειας.

Η ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου για την "υπόθεση ΟΠΕΚΑ"

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ζητήθηκε από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΑ ήδη από το 2023, προκειμένου να διερευνυθούν παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων την περίοδο 2020-22.

Όπως αναφέρεται: "Συγκεκριμένα, στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν στον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ αναφορές από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν στο φυσικό αρχείο αιτήσεων για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων εμβόλιμοι φάκελοι "εκτός σειράς" και πρωτοκόλλου, καθώς και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Κατόπιν αυτών, στις 13.12.2023 η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ έδωσε εντολή για τη διενέργεια έκτακτου εσωτερικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος επεκτάθηκε στο σύνολο της επίμαχης περιόδου. Από τον έλεγχο προέκυψαν ενδείξεις σοβαρών αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μεταξύ άλλων αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια χορήγησης της παροχής.

Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εκδόθηκε το σχετικό πόρισμα, ενώ ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών.

Μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, διενήργησε εσωτερικό έλεγχο και ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να διαβιβαστεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη.

Κατόπιν του πορίσματος της ΕΑΔ, ο ΟΠΕΚΑ κινεί τις διαδικασίες για την αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας σε βάρος του Δημοσίου, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, με την παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο".

