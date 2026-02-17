Προς ανάκληση λειτουργίας και το τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα» - Βρέθηκε κρυφή αποθήκη 300-400 τ.μ.

Και το τρίτο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα» στη Λάρισα οδεύει προς ανάκληση λειτουργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, μπορεί αυτό το εργοστάσιο να λειτουργεί με ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτό, στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300-400 τετραγωνικών μέτρων, ενώ από μία αρχική έρευνα η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια.

Εντωμεταξύ, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, σφραγίστηκε και το δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα καθώς διαπιστώθηκε ότι το εργοστάσιο δεν είχε πιστοποιητικό πυρασφάλειας και πιστοποιητικό δεξαμενών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες κλιμάκιο της Πυροσβεστικής βρέθηκε στο εργοστάσιο Vitafree, ιδιοκτησίας επίσης του Τζιωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της Βιολάντα για έλεγχο.

Την Κυριακή, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν ξεκινήσει εργασίες στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, τις οποίες σταμάτησαν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έσκαβαν δίπλα σε δεξαμενές.

Λίγη ώρα αργότερα το εργοστάσιο εξέδωσε ανακοίνωση προσωρινού κλεισίματος λόγω προγραμματισμένων εξωτερικών εργασιών: «Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

