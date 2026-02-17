Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης - Εργαζόμενοι έξω από τα δικαστήρια σε ένδειξη συμπαράστασης

Προθεσμία 48 ωρών αναμένεται να ζητήσει ο Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος θα απολογηθεί για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων εργαζόμενοι της Βιολάντα έχουν συγκεντρωθεί σε ένδειξη συμπαράστασης στον εργοδότη τους που πλέον αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για τη φονική έκρηξη. Η συγκέντρωση συμπαράστασης προκάλεσε και αντιδράσεις καθώς διερχόμενοι αποδοκίμασαν τους συγκεντρωμένους, χωρίς ωστόσο να προκληθεί κάποια περαιτέρω ένταση.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα ευρήματα των πραγματογνωμόνων καταγράφουν σοβαρές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων με το ισόγειο κτήριο που καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη. Στο συγκεκριμένο δίκτυο καταγράφηκαν σημεία διάτρησης και εκτεταμένη διάβρωση, ενώ εξετάζεται αν η διαρροή προπανίου προήλθε από φθορά της υπόγειας σωλήνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροής και δεν βρισκόταν στον κεντρικό αγωγό, αλλά σε διακλάδωση, γεγονός που – κατά τους ειδικούς – θα δυσχέραινε ή και θα καθιστούσε αδύνατη την αυτόματη διακοπή παροχής σε περίπτωση διαρροής.

Επιπλέον, ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές στο κτήριο που κάηκε, εκτιμάται ότι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η ηλεκτροβάνα φέρεται να ήταν αποσυνδεδεμένη.

