Επεισοδιακή σύλληψη Μαυρίκη: Είχε πυροβολήσει 2 φορές πριν ταμπουρωθεί, τον βρήκαν στους θάμνους (vid)

Ο Χρήστος Μαυρίκης, γνωστός για τη συμμετοχή του στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών του ΟΤΕ τη δεκαετία του 1980, συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στην οικία του, στα Σπάτα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μαυρίκης πυροβόλησε χθες το απόγευμα δύο φορές στον αέρα με καραμπίνα στην περιοχή των Σπάτων, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά, και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του για μερικές ώρες.

Στο σημείο εκτός από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έσπευσε και διαπραγματευτής, που επιχείρησε να τον πείσει να παραδοθεί.

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ μπήκαν στην οικία του λίγο μετά τα μεσάνυχτα αλλά δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τελικά, βρέθηκε λίγο αργότερα σε παρακείμενο οικόπεδο κρυμμένος σε θάμνους και συνελήφθη.

Υποκλοπές και δωροδοκίες: Ο δρόμος του Χρήστου Μαυρίκη στην παρανομία

Ο 71χρονος Μαυρίκης, είναι γνωστός για την εμπλοκή του στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών του 1989, όταν ως υπάλληλος του ΟΤΕ φέρεται να είχε τοποθετήσει κοριούς στα ΚΑΦΑΟ του οργανισμού, παρακολουθώντας συνομιλίες υψηλών πολιτικών προσώπων, όπως του Ανδρέα Παπανδρέου. Η αποκάλυψη είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη, ενώ ο ίδιος είχε ομολογήσει τη συμμετοχή του σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Το 1997 είχε καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας της σημερινής προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα, όταν εκείνη υπηρετούσε στην ανάκριση. Η τότε υπόθεση αφορούσε λαθρεμπορία πετρελαίου και ο Χρ. Μαυρίκης είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 12 μηνών.

Παρά τις καταδίκες του, ο Μαυρίκης συνέχισε τη δράση του στην παρανομία και τα τελευταία χρόνια, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη νέα κατηγορία για δωροδοκία δικαστή το 2025. Συγκεκριμένα, είχε καταγγελθεί από ανώτατο δικαστικό λειτουργό ότι προσπάθησε να τον δωροδοκήσει για την επίλυση επαγγελματικής υπόθεσης, με αντάλλαγμα χρηματικό ποσό.

Η νέα αυτή σύλληψη έρχεται λίγους μήνες μετά από την εφαρμογή περιοριστικών όρων, με τον Μαυρίκη να βρίσκεται υπό κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι μετά από την κατηγορία της δωροδοκίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι πρόκειται για παρεξήγηση.

