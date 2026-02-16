Θρήνος στην Πάτρα: Αδερφές εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι τους

Νεκρές εντοπίστηκαν σήμερα 16/02 δύο αδερφές στο σπίτι τους στη Πάτρα. Πρόκειται για δύο γυναίκες 66 και 68 ετών, οι οποίες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στην περιοχή Εγλυκάδα της Πάτρας και συγκεκριμένα επί της οδού Μαραθωνομάχων όπου και βρίσκεται το σπίτι τους.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες δείχνουν πως ο θάνατος των δυο αδελφών οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ενώ σύμφωνα με το Tempo 24 και οι δύο έπασχαν από σοβαρά προβλήματα υγείας, με τη μία εξ αυτών να είναι κατάκοιτη και τη δεύτερη σχεδόν κατάκοιτη.

Οι αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο μετά από ειδοποίηση ατόμων του περιβάλλοντος τους. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι με τη βοήθεια κλειδαρά, όπου και εντοπίστηκαν οι δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι, τα ακριβή αίτια θανάτου θα διευκρινιστούν έπειτα από τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

