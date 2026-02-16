Αυτοκτόνησε η Ντάνα Έντεν – «Fake news» ότι την σκότωσαν πράκτορες του Ιράν

Τέλος στα σενάρια συνωμοσίας που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες γύρω από τον θάνατο της Ντάνα Έντεν, βάζουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη δολοφονίας ή εμπλοκής ιρανικών πρακτόρων.

Η 52χρονη κορυφαία παραγωγός και δημιουργός της σειράς Tehran «Τεχεράνη» βρέθηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αθήνα, όπου διέμενε από τις αρχές Φεβρουαρίου λόγω των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν της σειράς στην Ελλάδα. Την είδηση επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Τα σενάρια περί δολοφονίας και η διάψευση

Νωρίτερα σήμερα, ορισμένα ισραηλινά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ελληνικά μέσα έκαναν λόγο για έρευνα της Αστυνομίας σχετικά με το ενδεχόμενο η Dana Eden να δολοφονήθηκε από πράκτορες του Ιράν, εξαιτίας της έντονης κριτικής που έχει δεχτεί η σειρά Tehran από ιρανικά κρατικά μέσα από την πρώτη της προβολή.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος Yonatan Rieger του Channel 12 διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «fake news», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά σε έρευνα για δολοφονία ούτε οποιαδήποτε ένδειξη ιρανικής εμπλοκής.

Σύμφωνα τα τελευταία στοιχεία από πηγές της ΕΛΑΣ, η Ντάνα Έντεν βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της από τον αδελφό της, ο οποίος την αναζητούσε όταν εκείνη δεν απαντούσε στις κλήσεις και τα μηνύματά του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο δωμάτιο εντοπίστηκαν χάπια, ενώ υπήρχαν και εκδορές στον λαιμό και στα άκρα της, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Πώς βρέθηκε νεκρή

Οι πληροφορίες από την Αστυνομία, αναφέρουν πως η 52χρονη έδεσε το κορδόνι από το μπουρνούζι και κρεμάστηκε στο δωμάτιό της, ενώ γύρω από το σώμα της εντοπίστηκαν χάπια.

Κάποια σημάδια στο σώμα της, αρχικά, προβλημάτισαν τους αστυνομικούς, αλλά μέχρι και αυτή την ώρα φέρεται ότι σχετίζονται με την αυτοκτονία.

Η 52χρονη φέρεται πως αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Μια καριέρα τριών δεκαετιών

Η Dana Eden ξεκίνησε την καριέρα της το 1998, όταν παρήγαγε το πιλοτικό επεισόδιο της σειράς Chalomot Ne’urim. Από τότε, εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον καταξιωμένες γυναίκες παραγωγούς στο Ισραήλ, με έργο που άφησε έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη τηλεοπτική δημιουργία.

Στη διαδρομή της υπέγραψε επιτυχημένες παραγωγές όπως Saving the Wildlife, She Has It, Magpie και Shakshouka, ενώ το όνομά της ταυτίστηκε με ποιοτικές σειρές υψηλών απαιτήσεων και διεθνούς απήχησης.

Το 2007 ίδρυσε, μαζί με τη συνεργάτιδά της Shula Spiegel, την εταιρεία Donna and Shula Productions, μέσα από την οποία γεννήθηκε και το Tehran.

Το Tehran, η κατασκοπική σειρά με επίκεντρο μια πράκτορα της Μοσάντ στο Ιράν, αποτέλεσε το κορυφαίο έργο της Dana Eden. Η σειρά γνώρισε τεράστια επιτυχία, κέρδισε βραβείο Emmy και προβλήθηκε διεθνώς μέσω της πλατφόρμας Apple TV+, αποκτώντας παγκόσμιο κοινό.

Η τέταρτη σεζόν, τα γυρίσματα της οποίας βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Ελλάδα, θεωρείται από τις πιο φιλόδοξες της παραγωγής.

