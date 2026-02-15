Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: «Τον έσφαξα σαν χοίρο», σόκαρε ακόμα και τους αστυνομικούς ο 64χρονος δράστης

Αμετανόητος και προκλητικά ψυχρός εμφανίζεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, ο 64χρονος που κατηγορείται για την αδελφοκτονία στο χωριό Μάρθα του δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο, το βράδυ του Σαββάτου (14/02/2026). Στις πρώτες του κουβέντες προς τους αστυνομικούς, ο δράστης φέρεται να περιέγραψε την πράξη του χωρίς ίχνος μεταμέλειας, προκαλώντας σοκ ακόμη και στους έμπειρους αξιωματικούς.

Η μικρή κοινωνία της Μάρθας παραμένει συγκλονισμένη από το έγκλημα, ενώ αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για δράση «εν ψυχρώ», επισημαίνοντας ότι η στάση του 64χρονου ώρες μετά τη δολοφονία του 67χρονου αδελφού του, μέσα στο πατρικό τους σπίτι, ενίσχυσε την εικόνα ενός ανθρώπου που δεν δείχνει να συνειδητοποιεί τη βαρύτητα της πράξης του.

«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο»

«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά σε αστυνομικούς λίγο μετά το αποτρόπαιο έγκλημα σύμφωνα με το cretalive. «Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει» έλεγε ξανά και ξανά θυμωμένα για τον αδερφό του. Η περιγραφή των γεγονότων αλλά και το ύφος που τα εξιστορούσε, έδωσαν σε αστυνομικούς την αίσθηση, ότι ο 64χρονος δεν μετάνιωσε στο ελάχιστο για την πράξη του.

Ο 64χρονος φέρεται να τον μαχαίρωσε ξανά και ξανά στην περιοχή της καρωτίδας και όταν πια έμπηξε το μαχαίρι στο στομάχι, το άφησε καρφωμένο στο σώμα του αδερφού του και τον παράτησε. Το σπίτι, πάνω-κάτω, ήταν μέσα στο αίμα από τις πατημασιές του 64χρονου δράστη. Τα υποδήματα του είχαν «βουτήξει» στο αίμα του αδερφού του. Στο κεφάλι του θύματος εντοπίστηκαν ίχνη από τις πατημασιές της αρβύλας του δράστη, ενώ όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τον είχε ξυλοκοπήσει ανηλεώς. «Του έριξα κάτι μπουνίδια» έλεγε σχεδόν υπερήφανα.

Όπως αποκάλυψε το Cretalive.gr ο 64χρονος το βράδυ του Σαββάτου τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου προκειμένου να διαμαρτυρηθεί στους αστυνομικούς ότι ο αδερφός του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Δεν ζήτησε να μεταβούν στο σπίτι, δεν είπε «ελάτε», αλλά οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν από τηλεφώνου ότι υπήρχε ανησυχητική ένταση. Άκουσαν τη φωνή του θύματος στο …βάθος του τηλεφώνου να λέει στον αδερφό του: «δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…», με τον δράστη να εξαγριώνεται ακόμα περισσότερο και να φωνάζει. Αξιολόγησαν το περιστατικό και έκριναν ότι πρέπει να μεταβούν άμεσα. Δυστυχώς, δεν πρόλαβαν.

Την ίδια ώρα, τα κλειδιά του αυτοκινήτου που φαίνεται να στάθηκαν η αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο εντοπίστηκαν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive.gr, στο δωμάτιο του 64χρονου, στον επάνω όροφο του σπιτιού.

Πηγή: iefimerida.gr